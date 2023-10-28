Глава РУСАДА о росте числа нарушений с мельдонием: «Ситуация тревожная. В данный момент мы проводим разбирательство»

Теги допинг РУСАДА Вероника Логинова Легкая атлетика

В РУСАДА назвали тревожным увеличение числа нарушений с мельдонием.

Сообщалось, что количество случаев, связанных с использованием запрещенного препарата, выросло в этом году на 55 процентов.

«Действительно в 2023 году наблюдается прирост количества случаев нарушений антидопинговых правил, связанных с обнаружением мельдония. Ситуация тревожная.

В данный момент мы проводим разбирательство по данному вопросу, изучаем каждый случай индивидуально, смотрим на уровень спортсмена, его регион и материалы, в которых он предоставляет объяснение, почему так произошло», – заявила генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова.

Также Логинова рассказала о создании рабочей группы по выяснению причин ситуации.

«По итогам этой рабочей группы мы хотим прийти к общему выводу со всеми заинтересованными сторонами, по какому направлению нам надо работать, какие научные исследования провести. Как раз мельдоний – наш приоритет на данный момент. Будем изучать.

Ни для кого не секрет, уважаемые юристы в сфере спорта тоже об этом говорят. Есть подтверждения, что мельдоний в пробах спортсменов может быть обнаружен вследствие употребления и молока, и мяса. Это надо изучать.

Есть спортсмены очень высокого уровня, в крови которых находится очень низкая концентрация мельдония. Считаю, что наши спортсмены хорошо осведомлены об антидопинговых правилах и ни в коем случае намеренно, спустя столько лет и после таких громких скандалов, не будут использовать этот препарат», – добавила Логинова.

Гендиректор РУСАДА: «В этом году у нас на 55 процентов больше случаев мельдония. Надо разбираться, почему так происходит»

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6 комментариев

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Ксения Бьорндален
Мельдоний и ЭПОшечка - наше ФСЁ !
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Viks
Жрали, жрут и будут жрать!
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Ильдар М
ну ведь не просто так же его включили в список запрещенных) Он популярен у наших спортсменов, долго выводится и при этом, как выясняется, его даже не обязательно принимать целенаправленно для обнаружения. Хитрый расчет
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Politruk
Такое впечатление, что многие подзабили на антидопинговый протокол в свете отсутствия международных стартов. Внутри страны, спортсмены, видимо, думают что отмажут, если что.
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Angry_bear
"... его даже не обязательно принимать целенаправленно для обнаружения..." Это как, стесняюсь спросить?
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David Rigert
уже готовятся к играм дружбы. призовые журова объявила - все ломанулись результаты улучшать.
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