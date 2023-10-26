Михаил Мишустин: «Предлагаем подумать о проведении Игр ШОС – с представителями самых разных государств»

Теги Политика Михаил Мишустин Легкая атлетика

Михаил Мишустин предложил провести Игры ШОС.

«В прошлом году в Самарканде президент России Владимир Владимирович Путин выступил с идеей создания под эгидой ШОС Ассоциации спортивных организаций. Благодарим коллег, которые поддержали такое начинание.

А чтобы спортсмены могли продемонстрировать свои достижения в честной борьбе, предлагаем подумать о проведении различных соревнований, в том числе Игр ШОС – с представителями самых разных государств.

Надо активнее вовлекать молодежь в интеграционную повестку. Предоставить широкие возможности для обмена опытом и идеями, знакомства с традициями и культурой», – сказал премьер-министр России на заседании Совета глав правительств государств-членов ШОС.

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54 комментария

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Savardus
Для того чтобы вовлекать молодежь во что бы то ни было - нужно для начала начать говорить с ней на одном языке, а не заплесневелыми лозунгами из 70-х
+84
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+83
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Ебздрогыч
ШОС - Шо Осталось ######## (украсть)
+72
-6
+66
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Atsuktuvas
Странно. Одни рты говорят, что скоро всё закончится и нас везде вернут. А другие массово организовывают альтернативные игрища на 10 лет вперед. Может им встретится и обсудить общее будущее ?
+66
-1
+65
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Mukunku 64
Сборные Киргизии , Узбекистана, Таджикистана можно формировать прямо в Первопрестольной
На базе в Бирюлёво- Западном
+42
-1
+41
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Лека-Лека
Вот только каких государств?

Не пора ли убрать иллюзии и реально смотреть на ситуацию в мире.
А еще лучше - сократить половину чиновников и деньги пустить туда, где они действительно нужны.
+23
-4
+19
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Глеб Саратов
Ответ Atsuktuvas
Странно. Одни рты говорят, что скоро всё закончится и нас везде вернут. А другие массово организовывают альтернативные игрища на 10 лет вперед. Может им встретится и обсудить общее будущее ?
пфы, там всё прошлое облизывают с ног до головы, о будущем там, видимо, постулат "а после нас хоть потоп"
+18
0
+18
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Artur Sekhian
Ответ Ага Бг
Комментарий удален модератором
а свои мысли в голове имеются или только самые распространенные и избитые клише «а вот рааньше молодежь то на станках работала, а не в этих ваших тырнетах»?
+18
0
+18
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R Kukhov
Игры ШОС с Южной Осетией и Абхазией, как хеадлайнерами?
+15
0
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Vilnus
Ответ peppi-lia
какие такие разные страны они находят? )) Африка что ли?
В ШОС входят Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Индия, Пакистан. Ну, ещё наблюдатели-Афганистан, Монголия, Белоруссия.
+14
-2
+12
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Лека-Лека
Ответ dimur
Это - не наш метод.
Наш метод - настроить планов липовых, выбить под них финансирование, а потом успешно попилить?
+15
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SadButTrue
Ответ Mukunku 64
Сборные Киргизии , Узбекистана, Таджикистана можно формировать прямо в Первопрестольной На базе в Бирюлёво- Западном
Только никто не объясняет зачем им игры ШОС если есть туча чемпионатов Европы/Азии, мира, плюс олимпиады и клубные турниры. Во многих видах спорта спортсмены жалуются на перегруженный календарь и им только непонятных игр ШОС (читай Россия и хоть кто-то ещё) не хватает.
+11
0
+11
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Глеб Саратов
Ответ Ага Бг
Комментарий удален модератором
ну, можно конечно сколько угодно грешить на поколение ЕГЭ, но воду у телевизора заряжали и вкладываться в МММ поколение "лучшего в мире советского образования"
+11
0
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peppi-lia
какие такие разные страны они находят? )) Африка что ли?
+11
-2
+9
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Андрей Романов
Такое впечатление, что спортсменов надо хоть куда пристроить...Дума нне резиновая.
+8
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Лека-Лека
Ответ Ага Бг
Комментарий удален модератором
Это Вы по себе судите или по своим детям?
+8
-1
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dimur
Ответ Лека-Лека
Вот только каких государств? Не пора ли убрать иллюзии и реально смотреть на ситуацию в мире. А еще лучше - сократить половину чиновников и деньги пустить туда, где они действительно нужны.
Это - не наш метод.
+7
0
+7
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HRYNDEL
И проведите из Васюках!!!
+7
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Vilnus
Ответ peppi-lia
прекрасные страны. В чем будет соревноваться с Монголами? В стрельбе из лука? А великие спортсмены из Таджикистана, Узбекистана, какие к нам приедут? А сколько вкусного может привезти Афганистан! Вы реально хотите дружить ближе с этой страной? А по поводу Китая, ну вы же не серьезно? Ни один ТОП спортсмен из этой страны не будет ломать свой график подготовки к ОЧ, ЧМ и прочим соревнованиям. Привезут десятый состав. И, кстати, за чей счет банкет. Правильно, за наш с вами )))
Я вам написала какие страны входят в ШОС, раз вы не знаете и ждете спортсменов африканских государств, а вы принялись сарказмом исходить. Я не Мишустин, это вы ему адресуйте
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Игорь М.
Ответ Atsuktuvas
Странно. Одни рты говорят, что скоро всё закончится и нас везде вернут. А другие массово организовывают альтернативные игрища на 10 лет вперед. Может им встретится и обсудить общее будущее ?
двоемыслие во плоти)
+6
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Остап Бендер
ШОС = Шоб Он Сдох? годно!
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-2
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peppi-lia
Ответ Vilnus
В ШОС входят Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Индия, Пакистан. Ну, ещё наблюдатели-Афганистан, Монголия, Белоруссия.
прекрасные страны. В чем будет соревноваться с Монголами? В стрельбе из лука? А великие спортсмены из Таджикистана, Узбекистана, какие к нам приедут? А сколько вкусного может привезти Афганистан! Вы реально хотите дружить ближе с этой страной?
А по поводу Китая, ну вы же не серьезно? Ни один ТОП спортсмен из этой страны не будет ломать свой график подготовки к ОЧ, ЧМ и прочим соревнованиям. Привезут десятый состав. И, кстати, за чей счет банкет. Правильно, за наш с вами )))
+6
-1
+5
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catcher69
Мощная речь...штамп на штампе и штампом погоняет...!!!!!!!!!!
+5
-1
+4
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Железная Леди
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
А как понять, что финансы сокращаются, а Игры расширяются.?
+4
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Savardus
Ответ Павел Сморщков
Комментарий скрыт
Например - Ногомяч, вместо футбола. Кончать, вместо финишировать. Ярмарка, вместо чемпионата. Ага.
+4
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Dinamik1
Типо игры БРИКС заменят ЧМ а ШОС заменит ЧЕ.
+3
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