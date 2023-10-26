Михаил Мишустин: «Предлагаем подумать о проведении Игр ШОС – с представителями самых разных государств»
Михаил Мишустин предложил провести Игры ШОС.
«В прошлом году в Самарканде президент России Владимир Владимирович Путин выступил с идеей создания под эгидой ШОС Ассоциации спортивных организаций. Благодарим коллег, которые поддержали такое начинание.
А чтобы спортсмены могли продемонстрировать свои достижения в честной борьбе, предлагаем подумать о проведении различных соревнований, в том числе Игр ШОС – с представителями самых разных государств.
Надо активнее вовлекать молодежь в интеграционную повестку. Предоставить широкие возможности для обмена опытом и идеями, знакомства с традициями и культурой», – сказал премьер-министр России на заседании Совета глав правительств государств-членов ШОС.
На базе в Бирюлёво- Западном
Не пора ли убрать иллюзии и реально смотреть на ситуацию в мире.
А еще лучше - сократить половину чиновников и деньги пустить туда, где они действительно нужны.
А по поводу Китая, ну вы же не серьезно? Ни один ТОП спортсмен из этой страны не будет ломать свой график подготовки к ОЧ, ЧМ и прочим соревнованиям. Привезут десятый состав. И, кстати, за чей счет банкет. Правильно, за наш с вами )))