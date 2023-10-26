Михаил Мишустин: «Предлагаем подумать о проведении Игр ШОС – с представителями самых разных государств»

Михаил Мишустин предложил провести Игры ШОС.

«В прошлом году в Самарканде президент России Владимир Владимирович Путин выступил с идеей создания под эгидой ШОС Ассоциации спортивных организаций. Благодарим коллег, которые поддержали такое начинание.

А чтобы спортсмены могли продемонстрировать свои достижения в честной борьбе, предлагаем подумать о проведении различных соревнований, в том числе Игр ШОС – с представителями самых разных государств.

Надо активнее вовлекать молодежь в интеграционную повестку. Предоставить широкие возможности для обмена опытом и идеями, знакомства с традициями и культурой», – сказал премьер-министр России на заседании Совета глав правительств государств-членов ШОС.