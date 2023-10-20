Станислав Поздняков: «Мы используем дипломатию для международного общения, открытости, против влияния политической системы на спорт»

Теги Станислав Поздняков ОКР Политика Пьер де Кубертен Легкая атлетика

Станислав Поздняков рассказал о роли дипломатии в спорте.

«Мы используем дипломатию для международного общения, открытости, против влияния политической системы на спорт.

Задача в том, чтобы сделать спорт инструментом общения, не достигая политических целей. Так, как считал основатель современного олимпийского наследия барон Пьер де Кубертен», – сказал глава Олимпийского комитета России (ОКР).

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2 комментария

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Sobachkin
В России? Где спорт часть политики
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bevooch
Ответ Sobachkin
В России? Где спорт часть политики
Что за глупости! В России спорт вне политики! Просто иногда руководители федераций обещают в Лондон на танках въехать, а Вашингтон ракетами забросать. Но это абсолютно неполитические высказывания, не нарушающие Олимпийских хартий.
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