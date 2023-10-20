Станислав Поздняков: «Мы используем дипломатию для международного общения, открытости, против влияния политической системы на спорт»

Станислав Поздняков рассказал о роли дипломатии в спорте.

«Мы используем дипломатию для международного общения, открытости, против влияния политической системы на спорт.

Задача в том, чтобы сделать спорт инструментом общения, не достигая политических целей. Так, как считал основатель современного олимпийского наследия барон Пьер де », – сказал глава Олимпийского комитета России ( ).