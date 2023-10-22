Министр спорта РФ: «Наша задача – создать для российских спортсменов конкурентную среду внутри страны, обеспечить им социальные гарантии»
Олег Матыцин заявил, что Минспорт стремится действовать через созидательные меры.
Ранее «Матч ТВ» сообщил, что российские спортсмены смогут заключать контракты с иностранными организациями только после разрешения ЦСП. Также стало известно, что спортсмен при уходе из сборной России по неуважительной причине должен будет выплатить компенсацию ЦСП.
«Мы стремимся действовать не через запретительные, а через созидательные меры, которые до их утверждения будут детально обсуждаться с экспертным спортивным сообществом.
Наша задача – создать для российских спортсменов конкурентную среду внутри страны, обеспечить им социальные гарантии.
Как мы увидели на прошедшем форуме «Россия – спортивная держава», наша сфера спорта уверенно развивается и обладает всем необходимым для этого потенциалом.
При этом задача представителей СМИ – быть максимально объективными в своих материалах, не тиражировать непроверенную информацию», – заявил Матыцин.
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