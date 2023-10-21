Минспорт России предложил провести часть Игр дружбы в Минске

Министерство спорта России предложило провести часть программы Игр дружбы в Минске.

На данный момент соревнования планируются в Москве и Екатеринбурге. Они пройдут в сентябре 2024 года.

«Мы предлагали, и сейчас вопрос на рассмотрении находится по включению Минска в качестве одного из городов – организаторов Игр дружбы.

Мы заинтересованы в том, чтобы Минск был одним из партнеров этого проекта. Наши предложения сформулированы руководителям правительства, в дальнейшем внесем на утверждения президентам наших стран», – сказал министр спорта РФ Олег Матыцин на расширенном заседании коллегий Министерств спорта РФ и Беларуси в Перми.

Заместитель министра спорта Беларуси Александр Барауля выразил готовность к участию в организации Игр дружбы.

«Беларусь готова взять на себя роль соорганизатора. Мы проводили и Европейские игры, и чемпионат мира по хоккею. Готовы выступить соорганизаторами этих игр», – сказал Барауля.