Минспорт России предложил провести часть Игр дружбы в Минске

Теги Владимир Путин Александр Лукашенко Олег Матыцин Министерство спорта России Министерство спорта Беларуси Александр Барауля Водные виды

Министерство спорта России предложило провести часть программы Игр дружбы в Минске.

На данный момент соревнования планируются в Москве и Екатеринбурге. Они пройдут в сентябре 2024 года.

«Мы предлагали, и сейчас вопрос на рассмотрении находится по включению Минска в качестве одного из городов – организаторов Игр дружбы.

Мы заинтересованы в том, чтобы Минск был одним из партнеров этого проекта. Наши предложения сформулированы руководителям правительства, в дальнейшем внесем на утверждения президентам наших стран», – сказал министр спорта РФ Олег Матыцин на расширенном заседании коллегий Министерств спорта РФ и Беларуси в Перми.

Заместитель министра спорта Беларуси Александр Барауля выразил готовность к участию в организации Игр дружбы.

«Беларусь готова взять на себя роль соорганизатора. Мы проводили и Европейские игры, и чемпионат мира по хоккею. Готовы выступить соорганизаторами этих игр», – сказал Барауля.

 

1 комментарий

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Viks
Беларусов тоже на деньги хотят кинуть...
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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