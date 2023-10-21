Министр спорта Уганды: «Отстранение российских спортсменов является позорным, обескураживающим и жестоким»

Теги Олимпийская сборная России Политика Олимпийская сборная Уганды Легкая атлетика

Министр спорта Уганды назвал позорным отстранение российских спортсменов.

«Хартия ЮНЕСКО подчеркивает, что спорт является фундаментальным правом для всех. Сама фраза «спорт без границ» воплощает суть того, чем должен быть спорт – это мир, в котором любовь к игре выше политических барьеров. В мире спорт представляет редкую возможность для единства, более того, он представляет платформу для дипломатии.

Речь о том, чтобы дать каждому человеку шанс мечтать, стремиться и преуспевать. Если спорт делает нас гражданами мира, почему Россию отстраняют от международных мероприятий? Если спорт должен быть инклюзивен, почему Запад маргинализирует Россию?

Мы не можем сидеть и обсуждать спорт без границ, когда Россия не дышит, когда ее молодежь лишают возможности соревноваться, лишают ее гордости и самобытности. Без флага, без герба, даже без гимна – это тот мир, в котором мы действительно хотим жить?

Отстранение российских спортсменов является позорным, обескураживающим и жестоким, спорт – это объединяющий элемент, его нельзя использовать для сведения политических счетов, это блокирует потенциал молодежи – именно они участвуют в таких соревнованиях, они говорят на языке спорта, но становятся жертвой языка политики.

Это нецивилизованно и убивает задуманную цель спорта, миру необходимо идти в ногу со временем, подчеркивать важность спорта и защищать его. Спорт не знает геополитического языка, не знает расы, у него нет цвета кожи», – рассказал Питер Огванг на панельной дискуссии «Мир с Россией: новые форматы международного спортивного сотрудничества» на международном форуме «Россия – спортивная держава» в Перми.

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58 комментариев

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Aryna Lapko
Уганда с нами! Что, пиндосы, съели?)
+90
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Yan D
Говорит явно связнее и образнее Позднякова, может его в президенты ОКР двинуть?
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Marat_NJL
У высокопоставленных чиновников из Уганды больше проблем нет? Точно вся страна обута, одета, вылечена?
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Иннокентий Смоктуновский
Ответ Tiligulfan7
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Где хоть одно расистское слово и причем тут Дудь? Очередной вафел.
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Atsuktuvas
Уганда это вам не Хухры-мухры. К слову, Хухры-мухры - тоже за РФ и скоро туда ожидается дружеский визит высокопоставленных чиновников.
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Dmitriy Racheev
Хорошая страна, надо им долги простить и по новой занять
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Фанат Сан-Марино
Если Уганда сыграет с Россией товарняк, то Уганда угандошит
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Igor Lah
наконец-то реально авторитетное мнение
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imaxim
Уганда наши братья! Ура! Так победим!
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Авл Агерий
Очередной отличный друг РФ. Других у вас уже не будет
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Донован хозяин НБА
Ответ Tiligulfan7
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Все смешалось в голове патриота-Дудь, Уганда, либералы, расизм
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Си Эм Панк
Ответ Аврал
Сколько человек знает где находится Уганда?Честно.
Я знаю и по крайней мере кто в школе изучал карту или читал энциклопедии по странам мира наверняка знают)
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BearS
Ответ Aryna Lapko
Уганда с нами! Что, пиндосы, съели?)
Если Уганда с нами, то кто против нас? (с)
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Roman Roman
спасибо, бро 🤝
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wexor
На панельной дискусии в Перьми и не такое можно услышать!
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Аврал
Сколько человек знает где находится Уганда?Честно.
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Daishi
Давай дэнги, дэнги давай я тебе говорю! (c) Двенадцать стульев

))
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Eridan
Вот это друганы! Всем друганам друганы!
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heivani
Друзья не оставят в беде)
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Zubi
Ответ Аврал
Сколько человек знает где находится Уганда?Честно.
Вы ещё географию не проходили???
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Ветер
Нас людоеды "отмазывают". Докатились.
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Val5995
Уганда - страна, где сейчас люди умирают от голода. Чего только голодный ради куска хлеба ( танкера с бесплатным зерном) не скажет
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Tatiana Klm
Ответ Авл Агерий
Очередной отличный друг РФ. Других у вас уже не будет
Идите общаться к своим друзьям - они уже привели Вас к «прекрасному» будущему. Со своими друзьями оставьте общаться нам.
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Roman Roman
Ответ Аврал
Сколько человек знает где находится Уганда?Честно.
рядом с Руандой
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Tiligulfan7
Ответ Донован хозяин НБА
Все смешалось в голове патриота-Дудь, Уганда, либералы, расизм
У меня там есть чему смешиваться, вы же , послушные хомячки , ретранслируете пропаганду фриков типа Дудя и Гордона вообще без шансов подумать, увы. Смотри лучше НБА и успокойся, не нервничай
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justbored
Ответ Федор Петров
Почитав комментарии на спортс.ру, министр Огванг изменил своё мнение.
как будто это российский ресурс, кроме букв домена, ха-ха
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Александр Шейфер
Do you know the way?
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Сергей Галынский
Наши подоспели 💪💪💪
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Lanc
Никто не станет решать этот вопрос, пока не выскажутся Науру и Тувалу.
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Millencolin
ну так-то по фактам разложил. но это был бы слишком идеальный мир
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СССР цэ европа! - скакал?
"О бедном гусаре замолвите слово"...
Позорище, сами себя защитить не можем, ищем поддержки, сочувствия у туземных вождей. тьфу
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Michael Boldyrev
Ответ D T
Не важно, что Уганда -бедная африканская страна. Важно, что он прав. Но, к сожалению, олиммпийсекая хартия уже многие десятилетия лишь закон, который трактуют как удобно. Могли бы вместо исключения России поучиться у неё, как его можно свой основной закон "обнулить", например.И тогда уже, с чистой совестью, исключать спортсменов :)
Скучно...вот, если бы он приехал в Пермь и вещал прямо противоположные вещи... Скучно. Сразу видно - министр.
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justbored
Ответ JL JL
Я несколько раз пукнула от смеха.
Thank you for sharing.
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Michael Boldyrev
Ответ Val5995
Уганда - страна, где сейчас люди умирают от голода. Чего только голодный ради куска хлеба ( танкера с бесплатным зерном) не скажет
Ну, конкретно министр и вся верхушка Уганды совсем не голодны. Они бы с удовольствием и ради чего-то посущественней выступили бы...но раз у вас ничего нет, кроме танкера с зерном?
Ладно,в конце концов, можно и танкер спизить.
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evgeniy
Ответ Manas Zhumadilov
россию выбросили это факт. и потом соревнования основные проходят в недружественных для россии странах, а в дружественных типа Китая при спонсорстве капиталистов запада в значительной степени. давно пора перестать выдавать визы россиянам и все. пофиг куда они там отобрались
Знаки препинания научись расставлять, прежде чем мнение космической глупости высказывать.
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Алексей Еремеев
следующий товарняк нашей сбороной по футболу будет с Угандой😀
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A K
В Уганде есть министр спорта? Какая полезная новость, расширяющая кругозор.
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Федор Петров
Почитав комментарии на спортс.ру, министр Огванг изменил своё мнение.
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Непристойное предложение
в Уганде есть министр спорта)
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Michael Boldyrev
Свободу Анджеле Дэвис!
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be3myasa
Авторитеты подъехали
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papadok
"- это тот мир, в котором мы действительно хотим жить?"
В 2022 Уганда заняла 142 место из 180 по расчетному уровню коррупции. Вот мир, в котором мы действительно хотим жить. Как говорится - чем дальше в лес, тем толще партизаны.
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justbored
❤️‍🔥
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