Министр спорта Уганды: «Отстранение российских спортсменов является позорным, обескураживающим и жестоким»

Министр спорта Уганды назвал позорным отстранение российских спортсменов.

«Хартия ЮНЕСКО подчеркивает, что спорт является фундаментальным правом для всех. Сама фраза «спорт без границ» воплощает суть того, чем должен быть спорт – это мир, в котором любовь к игре выше политических барьеров. В мире спорт представляет редкую возможность для единства, более того, он представляет платформу для дипломатии.

Речь о том, чтобы дать каждому человеку шанс мечтать, стремиться и преуспевать. Если спорт делает нас гражданами мира, почему Россию отстраняют от международных мероприятий? Если спорт должен быть инклюзивен, почему Запад маргинализирует Россию?

Мы не можем сидеть и обсуждать спорт без границ, когда Россия не дышит, когда ее молодежь лишают возможности соревноваться, лишают ее гордости и самобытности. Без флага, без герба, даже без гимна – это тот мир, в котором мы действительно хотим жить?

Отстранение российских спортсменов является позорным, обескураживающим и жестоким, спорт – это объединяющий элемент, его нельзя использовать для сведения политических счетов, это блокирует потенциал молодежи – именно они участвуют в таких соревнованиях, они говорят на языке спорта, но становятся жертвой языка политики.

Это нецивилизованно и убивает задуманную цель спорта, миру необходимо идти в ногу со временем, подчеркивать важность спорта и защищать его. Спорт не знает геополитического языка, не знает расы, у него нет цвета кожи», – рассказал Питер Огванг на панельной дискуссии «Мир с Россией: новые форматы международного спортивного сотрудничества» на международном форуме «Россия – спортивная держава» в Перми.