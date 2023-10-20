Представитель МИД Михаил Корев: «Ряд стран навязывают бойкот российскому спорту. Это бессмысленно как со спортивной, так и с политической точки зрения»

Представитель МИД Михаил Корев назвал бойкоты в спорте бессмысленными.

«Казалось бы, всем очевидно, что спорт призван объединять людей, но в последнее время активизировались силы, которые используют спорт для своих амбиций.

Ряд стран навязывают бойкот российскому спорту и нашим спортсменам. Это бессмысленно как со спортивной, так и с политической точки зрения», – сказал посол по особым поручениям, специальный представитель министра иностранных дел РФ по вопросам международного спортивного сотрудничества.