Представитель МИД Михаил Корев: «Ряд стран навязывают бойкот российскому спорту. Это бессмысленно как со спортивной, так и с политической точки зрения»

Теги Олимпийская сборная России Политика Легкая атлетика

Представитель МИД Михаил Корев назвал бойкоты в спорте бессмысленными.

«Казалось бы, всем очевидно, что спорт призван объединять людей, но в последнее время активизировались силы, которые используют спорт для своих амбиций.

Ряд стран навязывают бойкот российскому спорту и нашим спортсменам. Это бессмысленно как со спортивной, так и с политической точки зрения», – сказал посол по особым поручениям, специальный представитель министра иностранных дел РФ по вопросам международного спортивного сотрудничества.

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2 комментария

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Viks
Без мнений министерства пропаганды никак.
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Ярик01
Почему бессмысленно, если действует?
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