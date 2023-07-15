Александрова о том, что не попала на ставку в сборной: «С 2019 года я в призах на чемпионате России. А люди, у которых результаты хуже, все эти годы получали зарплату»

Теги Бег сборная России жен деньги Дина Александрова Легкая атлетика

Бегунья Дина Александрова рассказала, как не могла попасть на ставку в сборную России.

– В конце осени на сборе в Кисловодске я узнала, что меня снова не поставили на ставку сборной. Несколько лет я на это очень рассчитывала, но нет...

– Как так может быть? Ты же зимой выиграла чемпионат России.

– А вот так. С 2019 года я в призах на чемпионате России. Сначала сказали, что для зарплаты нужно еще выполнить норматив на чемпионат мира. В 2019-м мне полсекунды не хватило.

Зимой норматив выполнила, но мне сказали: «Нужно еще быть в топ-20 в Европе». Я за свой счет поехала на чемпионат Европы по кроссу, выступила лучше всех наших, заняла 13-е место. На что мне сказали: «Это же кросс, неолимпийский вид». Через месяц выиграла чемпионат России. «Ну, это же зима, а где ты летом была?» А летом я была травмирована...

При этом есть люди, у которых результаты хуже, и они все эти годы получали зарплату в сборной. Тут нужно, чтобы тренер был пробивной и постоянно напоминал. А у меня был очень хороший тренер, но спокойный, выдержанный. Кого-то куда-то проталкивать – не его тема.

– Объясни: ты не получала зарплату как член сборной России, а на что тогда жила?

– Я живу в Чебоксарах, но выступаю за Курскую область. Там у меня есть ставка – 25 тысяч рублей в месяц. Плюс они помогали с оплатой сборов, ну или порой меня приглашали на сборы по линии сборной страны.

Понятно, что 25 тысяч – не самые большие деньги. Когда я узнала, что не попала на ставку сборной, несколько дней плакала. Бесконечный бег по кругу, ничего не меняется, что бы я ни делала... Я мечтала разменять 4 минуты на полторашке, но кому нужны мои амбиции? Я безумно устала морально и больше не видела перспективы. Сказала тренеру, что ухожу, и стала думать, как мне жить дальше, – сказала Александрова.

«В сборной новые лица не нужны». Чемпионка России устала бегать при пустых трибунах и ушла в марафон

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Станислав SM
Прочитав статью понял, почему нет комментариев... Потому что это ... комментировать даже как-то не хочется....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maksim1011
Тренер тренером, а агент это совсем другое.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий