Александрова о том, что не попала на ставку в сборной: «С 2019 года я в призах на чемпионате России. А люди, у которых результаты хуже, все эти годы получали зарплату»

Бегунья Дина Александрова рассказала, как не могла попасть на ставку в сборную России.

– В конце осени на сборе в Кисловодске я узнала, что меня снова не поставили на ставку сборной. Несколько лет я на это очень рассчитывала, но нет...

– Как так может быть? Ты же зимой выиграла чемпионат России.

– А вот так. С 2019 года я в призах на чемпионате России. Сначала сказали, что для зарплаты нужно еще выполнить норматив на чемпионат мира. В 2019-м мне полсекунды не хватило.

Зимой норматив выполнила, но мне сказали: «Нужно еще быть в топ-20 в Европе». Я за свой счет поехала на чемпионат Европы по кроссу, выступила лучше всех наших, заняла 13-е место. На что мне сказали: «Это же кросс, неолимпийский вид». Через месяц выиграла чемпионат России. «Ну, это же зима, а где ты летом была?» А летом я была травмирована...

При этом есть люди, у которых результаты хуже, и они все эти годы получали зарплату в сборной. Тут нужно, чтобы тренер был пробивной и постоянно напоминал. А у меня был очень хороший тренер, но спокойный, выдержанный. Кого-то куда-то проталкивать – не его тема.

– Объясни: ты не получала зарплату как член сборной России, а на что тогда жила?

– Я живу в Чебоксарах, но выступаю за Курскую область. Там у меня есть ставка – 25 тысяч рублей в месяц. Плюс они помогали с оплатой сборов, ну или порой меня приглашали на сборы по линии сборной страны.

Понятно, что 25 тысяч – не самые большие деньги. Когда я узнала, что не попала на ставку сборной, несколько дней плакала. Бесконечный бег по кругу, ничего не меняется, что бы я ни делала... Я мечтала разменять 4 минуты на полторашке, но кому нужны мои амбиции? Я безумно устала морально и больше не видела перспективы. Сказала тренеру, что ухожу, и стала думать, как мне жить дальше, – сказала Александрова.