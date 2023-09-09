Макаренко о том, что в России мало молодых тренеров: «Пойти работать в Москве за 20 тысяч из любви к спорту? Это так не работает»

Бегунья Кристина Макаренко сказала, почему в России мало молодых тренеров.

— Официальные лица в российской легкой атлетике говорят, что проблем с тренерскими кадрами и свежими идеями нет. Если разговаривать со спортсменами, то зачастую приходится слышать, что методики подготовки не самые современные.

— В легкую атлетику приходит очень мало молодых тренеров, которые реально хотят работать. Наверное, это связано с низкой зарплатой и банальным отсутствием мотивации. Ну какая это работа? Международных стартов нет. Чем тренеры должны себя мотивировать, чтобы работать со спортсменами? Какие цели ставить?

— Любовь к спорту. Бросить себе вызов — взять талантливого спортсмена и развить его.

— Человеку нужно на что-то жить, закрывать базовые потребности. Пойти работать в Москве за 20 тысяч из любви к спорту? Это так не работает. Нереально!

— Вам не кажется, что легкая атлетика после всех скандалов стала не очень привлекательным вариантом для работы начинающих тренеров?

— Мне кажется, мало кто вообще в курсе этих скандалов. Когда с обычными людьми разговариваешь, они говорят, что ничего не слышали про допинговые истории, – рассказала девятикратная чемпионка России.