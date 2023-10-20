Станислав Поздняков: «До сегодняшнего момента у ОКР не решена проблема федерального спонсора, но надеюсь, что мы ее скоро решим»

Теги Олимпийская сборная России Станислав Поздняков ОКР деньги Легкая атлетика

Станислав Поздняков заявил о проблемах с финансированием ОКР.

«В течение последних 10 лет Олимпийский комитет России – это не только организатор выездов спортсменов на турниры (как нас шутя называли «турбюро»), теперь мы занимаемся и экономикой спорта. Для федераций, которые готовят олимпийских чемпионов, ОКР стал резервным источником финансирования по самым разным направлениям.

Понятно, что подавляющее большинство средств выделяется из госбюджета, и мы благодарны за то, что развитие спорта является приоритетным для развития нашего государства – об этом вчера сказал президент. Но понятно, что без дополнительных источников финансирования было бы не так просто.

До вчерашнего дня мы сворачивали ряд программ, связанных даже с подготовкой олимпийского резерва. До сегодняшнего момента у нас не решена проблема федерального спонсора, но надеюсь, что мы ее скоро решим. И о подготовке олимпийского резерва нам нужно думать в первую очередь», – сказал глава ОКР на форуме «Россия – спортивная держава».

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей48
Кого то обяжут стать спонсором по всей видимости?)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Olga.t
ОКР вообще надо приостановить как организацию, если нет Олимпиад для российских спортсменов, то чем занимаются многочисленные чиновники в этом комитете?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Katerina Sunny
Добровольно желающих нет спонсировать непонятно что и для чего.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
B.Jones
Олимпийский Комитет Рэкета
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rsa Mer
а ОКР хоть одну проблему смогли решить? В глазах граждан, и в глазах запада выглядят клоунами
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Wiley Fox
Предлагаю Сургутнефтегаз назначить спонсором

Чего, конечно, не случится никогда
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
selso99
То есть добровольно придет спонсор и проспонсирует на много миллиардов организацию, которая по сути запрещена и ее деятельность не функционирует.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
БезызбежноНаКрасный
гм, а зачем теперь окр вообще спонсор? Зарплату Позднякову платить?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pertinax Gandi
Да ладно, сейчас государь прикажет какой-нибудь госкорпорации и денег дадут.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий