Станислав Поздняков: «До сегодняшнего момента у ОКР не решена проблема федерального спонсора, но надеюсь, что мы ее скоро решим»

Станислав Поздняков заявил о проблемах с финансированием ОКР.

«В течение последних 10 лет Олимпийский комитет России – это не только организатор выездов спортсменов на турниры (как нас шутя называли «турбюро»), теперь мы занимаемся и экономикой спорта. Для федераций, которые готовят олимпийских чемпионов, ОКР стал резервным источником финансирования по самым разным направлениям.

Понятно, что подавляющее большинство средств выделяется из госбюджета, и мы благодарны за то, что развитие спорта является приоритетным для развития нашего государства – об этом вчера сказал президент. Но понятно, что без дополнительных источников финансирования было бы не так просто.

До вчерашнего дня мы сворачивали ряд программ, связанных даже с подготовкой олимпийского резерва. До сегодняшнего момента у нас не решена проблема федерального спонсора, но надеюсь, что мы ее скоро решим. И о подготовке олимпийского резерва нам нужно думать в первую очередь», – сказал глава на форуме «Россия – спортивная держава».