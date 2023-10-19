Братья Ингебригтсены обвинили отца-тренера в физическом насилии и угрозах: «Мы до сих пор ощущаем страх, который остается с детства»

Братья Ингебригтсены обвинили отца-тренера в физическом насилии и угрозах.

Издание VG опубликовало открытое письмо норвежских легкоатлетов Якоба, Хенрика и Филипа Ингебригтсенов. Они рассказали о случаях жестокого обращения со стороны своего отца – Гьерта, с которым два года назад прекратили сотрудничество как с тренером.

Якоб – олимпийский чемпион в беге на 1500 м и двукратный чемпион мира на 5000 м. Хенрик и Филип становились чемпионами Европы на 1500 м (в 2012 и 2016 годах соответственно).

«Мы росли с отцом, который был агрессивным, властным, а в воспитании применял физическое насилие и угрозы. Мы до сих пор ощущаем дискомфорт и страх, которые остаются с детства.

Тогда мы каким-то образом прошли через это. Жили, взрослели и двигались дальше – по крайней мере, нам так казалось. Но, оглядываясь назад, мы понимаем: это было наивно. Ведь два года назад та же агрессия и те же физические наказания повторились. И это стало последней каплей.

Мы знаем, каково расти в страхе перед агрессивным, властным и жестоким отцом. В детстве мы проходили через это вместе – как большая группа братьев. Сейчас подобная ситуация уже невыносима.

Нам стоило еще раньше предпринять действия, чтобы это прекратилось. И нас тяготит тот факт, что мы этого не сделали. Произошедшего два года назад было достаточно.

С того момента мы решили порвать с отцом. Продолжать сотрудничество с ним как с тренером тоже стало невозможным», – говорится в совместном письме братьев.

Их отец Гьерт позже ответил на обвинения.

«Их заявления безосновательны, я никогда не применял насилие по отношению к своим детям. У меня как у отца были недостатки, и я слишком долго работал тренером – это я осознал, хоть и с опозданием», – сказал Гьерт.

«Я далеко не идеален как отец и муж, но я не жестокий. И эта ситуация трагична для моей семьи – мы дошли до того, что распускаем в СМИ ложные обвинения друг против друга. Это меня крайне печалит», – добавил он.