Поздняков об отстранении ОКР: «Для нас ситуация поменялась в лучшую сторону, ведь теперь мы можем обратиться в суд»

Теги МОК Станислав Поздняков ОКР Политика Легкая атлетика

Станислав Поздняков назвал контрпродуктивным решение МОК отстранить ОКР.

12 октября Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) до дальнейшего уведомления за включение в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

«В начале октября в состав ОКР были включены новые регионы, исполком ОКР единогласно поддержал инициативу спортсменов этих регионов. Цель наших западных коллег – раздробить нашу команду на отдельных нейтрализованных спортсменов, которых призывают отказаться от ассоциаций со своей страной.

МОК принял очередное контрпродуктивное решение с политической подоплекой. Для нас все-таки ситуация поменялась в лучшую сторону, ведь теперь мы можем обратиться в суд. Функционеры из Лозанны де-юре закрепили то, что они сделали де-факто в том году. Они хотят исключить наш спорт.

Решение МОК не имеет никакого значения в контексте участия или неучастия в Олимпийских играх в Париже. Потому что ранее было сказано про нейтральный статус.

Но мы полностью готовы к деградации этой системы. Мы расширяем соревновательную практику для наших спортсменов, будет сохранена материальная поддержка спортсменов, мы оптимизировали свой бюджет, чтобы единовременно поддержать наших сборников – потенциальных участников Игр.

В рамках нашей спортивной дипломатии мы делаем упор на многополярность и взаимоуважение. Уверен, что мы обеспечим долгосрочное и устойчивое развитие нашего спорта, несмотря на все вызовы», – сказал глава ОКР.

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2 комментария

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den70
В Басманный, думаю, пойдут.
+2
0
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Гаммаглобулин
Ответ den70
В Басманный, думаю, пойдут.
Зубков же подавал в районный суд иск против cas.
0
0
0
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