Поздняков об отстранении ОКР: «Для нас ситуация поменялась в лучшую сторону, ведь теперь мы можем обратиться в суд»

Станислав Поздняков назвал контрпродуктивным решение МОК отстранить ОКР.

12 октября Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) до дальнейшего уведомления за включение в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

«В начале октября в состав ОКР были включены новые регионы, исполком ОКР единогласно поддержал инициативу спортсменов этих регионов. Цель наших западных коллег – раздробить нашу команду на отдельных нейтрализованных спортсменов, которых призывают отказаться от ассоциаций со своей страной.

МОК принял очередное контрпродуктивное решение с политической подоплекой. Для нас все-таки ситуация поменялась в лучшую сторону, ведь теперь мы можем обратиться в суд. Функционеры из Лозанны де-юре закрепили то, что они сделали де-факто в том году. Они хотят исключить наш спорт.

Решение МОК не имеет никакого значения в контексте участия или неучастия в Олимпийских играх в Париже. Потому что ранее было сказано про нейтральный статус.

Но мы полностью готовы к деградации этой системы. Мы расширяем соревновательную практику для наших спортсменов, будет сохранена материальная поддержка спортсменов, мы оптимизировали свой бюджет, чтобы единовременно поддержать наших сборников – потенциальных участников Игр.

В рамках нашей спортивной дипломатии мы делаем упор на многополярность и взаимоуважение. Уверен, что мы обеспечим долгосрочное и устойчивое развитие нашего спорта, несмотря на все вызовы», – сказал глава ОКР.