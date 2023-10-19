Олег Матыцин: «Общий объем расходов на физическую культуру и спорт за счет разных источников финансирования составляет порядка 670 млрд рублей»

Теги Олег Матыцин Министерство спорта России деньги Легкая атлетика

Олег Матыцин рассказал об объеме расходов на спорт в России.

«Мы снова живем в эпоху перемен. Для нашей страны это время преодоления санкционного давления. Это время выбора пути дальнейшего развития системы отечественного спорта.

В нашей отрасли работает более 400 тыс. человек, функционирует более 180 тыс. организаций разных форм собственности, действует более 350 тыс. спортивных объектов, а общий объем расходов на физическую культуру и спорт за счет разных источников финансирования составляет порядка 670 млрд рублей.

Столетняя история системы управления в спорте, история экспериментов и реформ, доказывает, что при таком многообразии участников и элементов спортивного движения только централизованная система управления может обеспечить его эффективное развитие», – сказал министр спорта РФ.

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