Олег Матыцин: «Общий объем расходов на физическую культуру и спорт за счет разных источников финансирования составляет порядка 670 млрд рублей»

Олег Матыцин рассказал об объеме расходов на спорт в России.

«Мы снова живем в эпоху перемен. Для нашей страны это время преодоления санкционного давления. Это время выбора пути дальнейшего развития системы отечественного спорта.

В нашей отрасли работает более 400 тыс. человек, функционирует более 180 тыс. организаций разных форм собственности, действует более 350 тыс. спортивных объектов, а общий объем расходов на физическую культуру и спорт за счет разных источников финансирования составляет порядка 670 млрд рублей.

Столетняя история системы управления в спорте, история экспериментов и реформ, доказывает, что при таком многообразии участников и элементов спортивного движения только централизованная система управления может обеспечить его эффективное развитие», – сказал министр спорта РФ.