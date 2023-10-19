Дмитрий Чернышенко: «Те, кто делают заявления в адрес наших спортсменов, являются политическими марионетками. Пена спадет, время все расставит на свои места»

Теги Сочи-2014 Дмитрий Чернышенко Политика Легкая атлетика

Дмитрий Чернышенко назвал марионетками выступающие против России страны.

«Мы и на сегодня остаемся первыми в общекомандном зачете Олимпиады в Сочи. Нельзя пытаться кого-то оболгать и потом делать вид, что так и надо было. Мы остаемся лидерами мирового спортивного движения. Негативная риторика в адрес нашего спорта показала свою несостоятельность, страна защитила интересы своих спортсменов, за что спасибо Генпрокуратуре.

Те, кто делают заявления в адрес наших спортсменов, являются политическими марионетками. Я многих знаю, и некоторые стыдливо отводят глаза, некоторые продолжают с нами работать. Все пройдет, пена спадет, время все расставит на свои места. Мы это переживем. Коллективный запад проиграл в этой войне уже, но это не повод успокоиться и ничего не делать. Нас это беспокоит, и нам нужно обсудить, как нужно укреплять национальную систему спорта.

Пришло время совсем другими глазами взглянуть на понятие «спортивный суверенитет», потому что спорт не должен подразумевать дискриминацию атлетов. Каждый день идет давление на международные организации, мы это видим.

Это подтверждение, что больше нет никаких гарантов, которые были раньше зафиксированы документально. Организации диктуют условия и действуют достаточно предвзято. Претензий к нам было много, после Сочи-2014 мы подверглись атаке, но после разбирательств суд удовлетворил апелляции почти всех наших спортсменов.

Мы изменили наш единый календарь мероприятий. До конца года пройдет суммарно 12 тысяч спортивных мероприятий, более 300 из них международные. Так о какой изоляции идет речь?» – сказал вице-премьер РФ.

Материалы по теме

27 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bartez1986
Феерический
+30
-3
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Сальников-Грачев
Интересно, чьим марионеткой является сам Чернышенко :)
+28
-3
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Viks
«Мы и на сегодня остаемся первыми в общекомандном зачете Олимпиады в Сочи. --- Ха-ха-ха!
+25
-4
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
Вообще прикольно называть остальных марионетками в стране, где политическое волеизъявление возможно только от одного человека. Реально королевство кривых зеркал
+22
-5
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Осоавиахим
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Интересно, чьим марионеткой является сам Чернышенко :)
Он является марионеткой китайской марионетки.
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
maks44
Дима, нитки не мешают?
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Viks
До конца года пройдет суммарно 12 тысяч спортивных мероприятий, более 300 из них международные." --- Огласите весь список, пожалуйста! Ладно, не весь - хоть 5 международных.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Viks
Пена спадет, время все расставит на свои места» --- Пена ОИ в Сочи спала - время всё расставило на свои места.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Сальников-Грачев
Ответ Viks
«Мы и на сегодня остаемся первыми в общекомандном зачете Олимпиады в Сочи. --- Ха-ха-ха!
Просто он завис в 2014-м :)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
anshef
Как хорошо, что у нас марионеток нет политических, только на гниющем Западе.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Сальников-Грачев
Ответ Осоавиахим
Он является марионеткой китайской марионетки.
Интересная версия :)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Beriya
а по моему так называемые западники и не заметили отсутствие наших, о чем он вообще говорит, какие то лозунги,,,
особенно 300 международных, это кто и с кем, пару стран?

Шел бы ты Димка парады строить, царь уже дал указ
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Костя Кот
Ответ Beriya
а по моему так называемые западники и не заметили отсутствие наших, о чем он вообще говорит, какие то лозунги,,, особенно 300 международных, это кто и с кем, пару стран? Шел бы ты Димка парады строить, царь уже дал указ
как это какие? Беларусь, Иран, Гватемала. разве этого не достаточно? весь мир завидует.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь М.
Ответ Viks
До конца года пройдет суммарно 12 тысяч спортивных мероприятий, более 300 из них международные." --- Огласите весь список, пожалуйста! Ладно, не весь - хоть 5 международных.
игры Брикс, игры рбикс, игры сбирк, игры кбирс и игры ибркс;)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вячеслав Суворов
Этот наивный мужчина любил в детстве ходить с батей в пивную, где ему запомнилась фраза: ждите отстоя пены.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Седов
Тот случай, когда чиновнику лучше промолчать, чем говорить откровенную чушь.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вечно в бане
«Негативная риторика в адрес нашего спорта показала свою несостоятельность, страна защитила интересы своих спортсменов*, за что спасибо Генпрокуратуре.»

*в Мосгорсуде.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vadim Bondaruk
300 от 12000 это четверть процента, а если из этих "международных" соревнований убрать Беларусь то получится 0
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ilya Kurepa
пена это у тебя на губах от апоплексического припадка
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Волька-ибн-Алёша
а пена-то лысая ...и в очках
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Loooong
Алиса в Зазеркалье
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Viks
взглянуть на понятие «спортивный суверенитет» --- А есть такой?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Сальников-Грачев
Ответ Вячеслав Суворов
Этот наивный мужчина любил в детстве ходить с батей в пивную, где ему запомнилась фраза: ждите отстоя пены.
В точку :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Турецкий
хахах! а ты кто?! 😀
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий