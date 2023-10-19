Дмитрий Чернышенко: «Те, кто делают заявления в адрес наших спортсменов, являются политическими марионетками. Пена спадет, время все расставит на свои места»

Дмитрий Чернышенко назвал марионетками выступающие против России страны.

«Мы и на сегодня остаемся первыми в общекомандном зачете Олимпиады в Сочи. Нельзя пытаться кого-то оболгать и потом делать вид, что так и надо было. Мы остаемся лидерами мирового спортивного движения. Негативная риторика в адрес нашего спорта показала свою несостоятельность, страна защитила интересы своих спортсменов, за что спасибо Генпрокуратуре.

Те, кто делают заявления в адрес наших спортсменов, являются политическими марионетками. Я многих знаю, и некоторые стыдливо отводят глаза, некоторые продолжают с нами работать. Все пройдет, пена спадет, время все расставит на свои места. Мы это переживем. Коллективный запад проиграл в этой войне уже, но это не повод успокоиться и ничего не делать. Нас это беспокоит, и нам нужно обсудить, как нужно укреплять национальную систему спорта.

Пришло время совсем другими глазами взглянуть на понятие «спортивный суверенитет», потому что спорт не должен подразумевать дискриминацию атлетов. Каждый день идет давление на международные организации, мы это видим.

Это подтверждение, что больше нет никаких гарантов, которые были раньше зафиксированы документально. Организации диктуют условия и действуют достаточно предвзято. Претензий к нам было много, после Сочи-2014 мы подверглись атаке, но после разбирательств суд удовлетворил апелляции почти всех наших спортсменов.

Мы изменили наш единый календарь мероприятий. До конца года пройдет суммарно 12 тысяч спортивных мероприятий, более 300 из них международные. Так о какой изоляции идет речь?» – сказал вице-премьер РФ.