«Нет документов – нет Олимпиады». Около 120 строителей остановили работу на объектах Парижа-2024

Теги происшествия Париж-2024 Легкая атлетика

Около 120 строителей остановили работу на объектах Парижа-2024.

Строители требуют от компании-подрядчика, чтобы им выдали на руки рабочие контракты, а также предоставили вид на жительство во Франции.

Рабочие собрались на арене Порт-де-ла-Шапель, где во время Олимпиады должны пройти соревнования по бадминтону и художественной гиманстике.

Забастовщики выступают с лозунгом: «Нет документов, нет Олимпиады».

Один из рабочих Симбала Сибебе из Мали сообщил, что красит стены на объектах Игр уже 6 месяцев, зарабатывая 60 евро в день (6165 рублей по нынешнему курсу), но никаких документов на руки так и не получил.

Строители сообщили, что не покинут арену до тех пор, пока их условия не выполнят. Фирма Bouygues Construction, которая нанимала этих рабочих, комментариев пока не дала. 

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45 комментариев

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Клирик
Тогда сам выбирай колор и сам крась! А меня здесь нет!..))
+36
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Kemal Gul
Ответ Alex1104
Так это же как в Катаре! Только вот в Катаре они были легальными трудовыми мигрантами, а во Франции нанимают нелегалов. Да ещё и без трудовых договоров. Ждем когда британская пресса потребует бойкотировать? Что творят французские эксплуататоры!!!
Упоминать о том, что Катар критиковали за смерть рабочих-мигрантов (более 400 смертей по признанию самих катарцев, более 6500 смертей с 2010 года по расследованию The Guardian), а не сам факт их найма, мы конечно же не будем
+29
-6
+23
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Alex1104
Так это же как в Катаре!
Только вот в Катаре они были легальными трудовыми мигрантами, а во Франции нанимают нелегалов. Да ещё и без трудовых договоров.
Ждем когда британская пресса потребует бойкотировать? Что творят французские эксплуататоры!!!
+36
-22
+14
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Витольд Бубеный
Ответ love_sport737
а можно мне 6 тысяч в день получать?))
Можно, только как бы не жаловались африканцы, ни один из них не отдаст тебе свое рабочее место)
+12
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Никола Тесла
Ответ Alex1104
В Париже с такой суммой долго не протянешь. Одно жилье сколько стоит. Иди работай, шесть тысяч в день - не самая гигантская сумма и в России.
Жилье им предоставляют, наверняка, не удивлюсь если еще и кормят. Так что у нас 6 000 в день с едой и жильем неплохо смотрится. Я бы сказал, что за это место держаться будут.
+11
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Lanc
Вид на жительство за покраску стен?
Может ещё звание доктора наук, мастера спорта и должность министра?
+9
-3
+6
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love_sport737
Ответ Alex1104
В Париже с такой суммой долго не протянешь. Одно жилье сколько стоит. Иди работай, шесть тысяч в день - не самая гигантская сумма и в России.
чепуху не неси, дружище. 6тыр ×21=126 в месяц. это "не самая гигантская сумма в России". активно верю, не забудь сменку в школу
+18
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anatol&#8242;
Хотя бы перевели нормально, не остановили работу, а заблокировали проведение работ на данном объекте. 20 человек с этой стройки, остальные с аналогичных.
+5
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sashafan2
Минималка во Франции сейчас 79 евро в день. Значит для работ нанимают нелегалов.
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Lanc
Могли бы и дальше работать за 60 евро в день, не привлекая внимания к тому, что они нелегалы. А теперь весьма вероятный исход, что их вышлют назад в Африку, где придётся искать работу за несколько евро в день.
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Alex1104
Ответ love_sport737
а можно мне 6 тысяч в день получать?))
В Париже с такой суммой долго не протянешь. Одно жилье сколько стоит.
Иди работай, шесть тысяч в день - не самая гигантская сумма и в России.
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vitali111111
Доработались до ручки.
Такое впечатление, что от Европы потихоньку остаётся только вывеска. Процесс ещё долгий, но к тому идёт, не зря ведь бритиши вышли из Евросоюза.
Грустно то как.
Ведь себя уничтожают своими же руками, но и это ведь кому-то тоже очень нужно
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Sergey Larcev
Ответ Клирик
Тогда сам выбирай колор и сам крась! А меня здесь нет!..))
Не все вспомнят эту шутку)
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love_sport737
Ответ alexei_toporov
Нормальная сумма, достижимая, не самая гигантская. я в 30 лет в несколько раз больше зарабатываю, сестра моя, например, тоже больше, друзей большинство или около того или близко, есть кто и меньше, конечно. У меня выборка, конечно, в основном по Петербургу, в других городах поменьше будет, но где зарплаты ниже, там и стоимость жилья ниже. В посте Алекса как раз речь и шла, что нужно учитывать не только сумму, но и паритет покупательской способности, цены на жилье, на коммуналку, еду, транспорт и тд. К примеру, цена бензина во Франции более 2 долларов за литр, а у нас (раз уже вы по текущему раздутому для наполнения бюджета курсу считаете) 0,6 доллара. Чтобы жить как и у нас на 126 тысяч, там нужно в разы больше
я вообще в шутку сказал про 6 тысяч, понятно, что разные ппк. но все же: зп в регионах цфо, где я живу в областном центре - ~50/55 тыр. никак не 120+, это очень низкий процент. и ваша выборка, особенно в СПб, все же не самая значительная
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Ingword
Ответ Kemal Gul
Упоминать о том, что Катар критиковали за смерть рабочих-мигрантов (более 400 смертей по признанию самих катарцев, более 6500 смертей с 2010 года по расследованию The Guardian), а не сам факт их найма, мы конечно же не будем
Классика)
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Денис Давыдов
Ответ Kemal Gul
Упоминать о том, что Катар критиковали за смерть рабочих-мигрантов (более 400 смертей по признанию самих катарцев, более 6500 смертей с 2010 года по расследованию The Guardian), а не сам факт их найма, мы конечно же не будем
эй, ну зачем ты так(
мы жи про европейское "лицемерие", а не про правду.
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Alex1104
Ответ Maleava
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Для человека, который пишет "недосегаемое" - скорее да, трудно.
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anatol&#8242;
Ответ Viks
а также предоставили вид на жительство во Франции." --- А ключ от квартиры, где деньги лежат, не требуют?
Вообще-то в новости ни слова о виде на жительство: "The workers are demanding their employer provide them with documents to allow them to obtain a legal residency and work permits."
Работают нелегально по подставным документам: "He said was employed under an alias using another person’s identity documents by Peinture 3000, which CNT-SO said is a subcontracter of Bouygues Construction."

https://www.reuters.com/world/europe/no-papers-no-games-say-workers-blocking-paris-olympic-arena-2023-10-17/
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Классный руководитель
А что так можно было?!
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Прессинг Рангника
нет ножек, нет конфеток
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Дмитрий Рабко
Депортировать их всех в родную Пальма Матер.
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Сергей Носков
Ответ Sergey Larcev
Не все вспомнят эту шутку)
Зачем вспоминать? "Это классика, это знать надо!"
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Юра Троянов
Ответ Клирик
Тогда сам выбирай колор и сам крась! А меня здесь нет!..))
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Клирик
Ответ Sergey Larcev
Не все вспомнят эту шутку)
Пусть погуглят! Ржачно же)
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GLW
Ответ love_sport737
а можно мне 6 тысяч в день получать?))
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