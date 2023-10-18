«Нет документов – нет Олимпиады». Около 120 строителей остановили работу на объектах Парижа-2024

Около 120 строителей остановили работу на объектах Парижа-2024.

Строители требуют от компании-подрядчика, чтобы им выдали на руки рабочие контракты, а также предоставили вид на жительство во Франции.

Рабочие собрались на арене Порт-де-ла-Шапель, где во время Олимпиады должны пройти соревнования по бадминтону и художественной гиманстике.

Забастовщики выступают с лозунгом: «Нет документов, нет Олимпиады».

Один из рабочих Симбала Сибебе из Мали сообщил, что красит стены на объектах Игр уже 6 месяцев, зарабатывая 60 евро в день (6165 рублей по нынешнему курсу), но никаких документов на руки так и не получил.

Строители сообщили, что не покинут арену до тех пор, пока их условия не выполнят. Фирма Bouygues Construction, которая нанимала этих рабочих, комментариев пока не дала.

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