«Нет документов – нет Олимпиады». Около 120 строителей остановили работу на объектах Парижа-2024
Около 120 строителей остановили работу на объектах Парижа-2024.
Строители требуют от компании-подрядчика, чтобы им выдали на руки рабочие контракты, а также предоставили вид на жительство во Франции.
Рабочие собрались на арене Порт-де-ла-Шапель, где во время Олимпиады должны пройти соревнования по бадминтону и художественной гиманстике.
Забастовщики выступают с лозунгом: «Нет документов, нет Олимпиады».
Один из рабочих Симбала Сибебе из Мали сообщил, что красит стены на объектах Игр уже 6 месяцев, зарабатывая 60 евро в день (6165 рублей по нынешнему курсу), но никаких документов на руки так и не получил.
Строители сообщили, что не покинут арену до тех пор, пока их условия не выполнят. Фирма Bouygues Construction, которая нанимала этих рабочих, комментариев пока не дала.
Французские пожарные могут устроить забастовку во время Олимпиады-2024 в Париже из-за высокой занятости
Только вот в Катаре они были легальными трудовыми мигрантами, а во Франции нанимают нелегалов. Да ещё и без трудовых договоров.
Ждем когда британская пресса потребует бойкотировать? Что творят французские эксплуататоры!!!
Может ещё звание доктора наук, мастера спорта и должность министра?
Иди работай, шесть тысяч в день - не самая гигантская сумма и в России.
Такое впечатление, что от Европы потихоньку остаётся только вывеска. Процесс ещё долгий, но к тому идёт, не зря ведь бритиши вышли из Евросоюза.
Грустно то как.
Ведь себя уничтожают своими же руками, но и это ведь кому-то тоже очень нужно
мы жи про европейское "лицемерие", а не про правду.
Работают нелегально по подставным документам: "He said was employed under an alias using another person’s identity documents by Peinture 3000, which CNT-SO said is a subcontracter of Bouygues Construction."
https://www.reuters.com/world/europe/no-papers-no-games-say-workers-blocking-paris-olympic-arena-2023-10-17/