Федерация альпинизма России окажет поддержку семье Надежды Оленевой, погибшей в Гималаях

Федерация альпинизма России окажет поддержку семье погибшей Надежды Оленевой.

На прошлой неделе 37-летняя Оленева совершала восхождение на гору Дхаулагири в Непале, но сорвалась вниз с большой высоты.

«Само собой, окажем помощь семье. Сейчас с ними будет связываться российский консул в Непале, представитель федерации свяжется.

Вся помощь и поддержка будет оказана. Более того, она уже оказывается, с родителями Нади мы были на связи, передавали всю информацию.

Друзья поддерживают, организован сбор средств, поддерживают семью все», – рассказали в пресс-службе Федерации альпинизма России.

Оленева является чемпионкой России по альпинизму 2022 года.

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