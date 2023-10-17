Французские пожарные могут устроить забастовку во время Олимпиады-2024 в Париже из-за высокой занятости
Французские пожарные могут устроить забастовку во время Олимпиады-2024 в Париже.
Как сообщает Le Parisien, работники обеспокоены тем, что в июле и августе не смогут взять положенный им 21-дневный отпуск – из-за занятости в ходе Олимпиады.
Отмечается, что в первую очередь речь идет о пожарных в департаментах Нор, Жиронда и Атлантическая Луара, где пройдут соревнования по гандболу, футболу и баскетболу.
Профсоюзная группа SUD-Solidaires уже подала уведомление о возможной забастовке на весь период проведения Игр – с 26 июля по 11 августа 2024 года.
«Это показывает недееспособность страны». Париж не готов к Олимпиаде за год до старта
Нашествие постельных клопов на Париж: жители в панике, а власти боятся за Олимпиаду-2024. Что происходит?
Я скажу больше, у них даже FanID на Олимпиаде не будет
Вот где государство для людей - правительство мучается и борется за каждую копейку, а люди качают свои права ради еще более лучшей жизни.
При этом самая большие проблемы Олимпиады - клопы и грязная вода в Сене. :)
Люди борются - имеют результат.