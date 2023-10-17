Французские пожарные могут устроить забастовку во время Олимпиады-2024 в Париже из-за высокой занятости

Теги происшествия Париж-2024 Легкая атлетика

Французские пожарные могут устроить забастовку во время Олимпиады-2024 в Париже.

Как сообщает Le Parisien, работники обеспокоены тем, что в июле и августе не смогут взять положенный им 21-дневный отпуск – из-за занятости в ходе Олимпиады.

Отмечается, что в первую очередь речь идет о пожарных в департаментах Нор, Жиронда и Атлантическая Луара, где пройдут соревнования по гандболу, футболу и баскетболу.

Профсоюзная группа SUD-Solidaires уже подала уведомление о возможной забастовке на весь период проведения Игр – с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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26 комментариев

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rude.
Забастовка, профсоюзы, положенный отпуск...Гля, как загнивают.
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Cruel Snake
Митинги, погромы, клопы... Весёлая олимпиада намечается, если вообще состоится
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evgshk
Ответ Cruel Snake
Митинги, погромы, клопы... Весёлая олимпиада намечается, если вообще состоится
Нет ничего лучше, чем свалить в отпуск во время этой вакханалии... Все эти олимпиады, чемпионаты - праздник для кого угодно, только не для местных жителей и служб. Поэтому я прекрасно понимаю французских пожарных)))
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Назар Игорь
Парижские клопы пока не решили бастовать во время Олимпиады или наоборот активизироваться.
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rude.
Ответ Антон Киселёв
Проведут им с этой "забастовкой", так же как с отменой пенсионной реформы🤣
Не факт. Скорее всего таки выбьют сверхурочные. Как бы для этого движ и затеялся скорее всего. Профсоюзные забастовки практически всегда заканчиваются тем что государство вынуждено выполнять требования. По-крайней мере в нормальных странах так.
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Mbest77
Ответ Cruel Snake
Митинги, погромы, клопы... Весёлая олимпиада намечается, если вообще состоится
Прикинь, у них можно митинги и забастовки проводить )
Я скажу больше, у них даже FanID на Олимпиаде не будет
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VMX1389
Ответ filippa
ну ежли что можно будет ввп обвинить.
Ну так ВВП через раз их обвиняет во всем, почему им не пообвинять? Учатся у нашего президента
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rude.
Ответ Cruel Snake
Митинги, погромы, клопы... Весёлая олимпиада намечается, если вообще состоится
Абсолютно перед каждыми ОИ такой шухер, вот серьезно. Не помню ни одну, которая бы прошла без этого шлейфа.
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Cruel Snake
Ответ Mbest77
Прикинь, у них можно митинги и забастовки проводить ) Я скажу больше, у них даже FanID на Олимпиаде не будет
Живут же люди
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Koulmann
Держу пари, ещё не один французский профсоюз эту карту разыграет и выбьет себе очередные плюшки от правительства.

Вот где государство для людей - правительство мучается и борется за каждую копейку, а люди качают свои права ради еще более лучшей жизни.

При этом самая большие проблемы Олимпиады - клопы и грязная вода в Сене. :)
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Гамарджоба Генацвале
Вспоминая организацию финала ЛЧ, чувствуется, что Олимпиада также не подкачает.
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Potapson
Зато есть представители, а вернее представительницы одной профессии, которые только будут рады высокой занятости. Бастовать точно не будут.
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Клирик
Вряд ли они не в курсе про российско-украинский и арабов - израильский конфликты, но они обеспокоены из-за одного дня отпуска, да. Особенно, когда в Бельгии игил Шведов убивает.
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AERN
ох и не легко европке
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brace
Ответ Назар Игорь
Парижские клопы пока не решили бастовать во время Олимпиады или наоборот активизироваться.
Скорее всего тоже активизируются и потребуют, чтобы по ним применяли дихлофос со спортивным ароматом, в преддверии этого события
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Антон Киселёв
Ответ rude.
Забастовка, профсоюзы, положенный отпуск...Гля, как загнивают.
Проведут им с этой "забастовкой", так же как с отменой пенсионной реформы🤣
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гилберт
Обязательно устроят.
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Koulmann
Ответ rude.
А чего они бастуют тогда? Видимо им сказали что отпуск придется подвинуть, мол пойдете в сентябре-октябре. Работодатель может сдвигать по срокам, ему главное чтобы в текущем финансовом году работник сходил в отпуск в обозначенное кол-во времени. По закону власти имеют все основания так делать, но как говориться, шерифа проблемы индейцев не ####. Выйдут профсоюзом, и шо остается?) Профсоюзы тоже ребята не глупые, поняли что ОИ, крупный проект, большая политика, много СМИ, власть не заинтересована сильно бодаться, можно подоить слегка бычка. Европа сильно социальная среда, и зачастую государство само от этого и страдает, но что поделать, права людей бла-бла-бла, и вся эта "чушь" от загнивающих...)
Точно. Легко догадаться в какой стране впервые появился оплачиваемый отпуск и кто им наслаждается больше всех в Европе. И работают ещё меньше всех в неделю, ко всему прочему.
Люди борются - имеют результат.
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Клирик
Ответ Always_sam
Надо срочно запустить на canal+ шоу типа 60 минут, чтобы глупым французам разъяснили, что на самом деле важно!
Ты дурак? Люди погибли.
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