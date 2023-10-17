Французские пожарные могут устроить забастовку во время Олимпиады-2024 в Париже из-за высокой занятости

Французские пожарные могут устроить забастовку во время Олимпиады-2024 в Париже.

Как сообщает Le Parisien, работники обеспокоены тем, что в июле и августе не смогут взять положенный им 21-дневный отпуск – из-за занятости в ходе Олимпиады.

Отмечается, что в первую очередь речь идет о пожарных в департаментах Нор, Жиронда и Атлантическая Луара, где пройдут соревнования по гандболу, футболу и баскетболу.

Профсоюзная группа SUD-Solidaires уже подала уведомление о возможной забастовке на весь период проведения Игр – с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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