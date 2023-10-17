Ангелина Мельникова: «Мы выступали под нейтральным флагом и частично уже привыкли. Если условия ужесточат, сомневаюсь, что наша федерация нас допустит»

Теги спортивная гимнастика Женская сборная России по спортивной гимнастике Париж-2024 Ангелина Мельникова Гимнастика

Ангелина Мельникова призналась, что у нее нет надежды поехать на Олимпийские игры.

«Не могу сказать, что у меня есть надежда поехать на Олимпийские игры, если только чуда не произойдет. Что будет дальше, я не знаю, потому что на следующих Играх-2028 в Лос-Анджелесе мне уже будет 28 лет.

Но опять же, все будет зависеть от того, как будет складываться политическая ситуация», — сказала Мельникова

Олимпийская чемпионка также ответила на вопрос, готова ли она выступать на Олимпиаде в нейтральном статусе. 

«Сейчас не готова ответить на вопрос. Это будет совместное решение всей федерации. До этого мы шесть-семь лет выступали под нейтральным флагом и частично уже привыкли.

Сейчас будет зависеть от того, какие нам условия предложат. Если нам условия ужесточат, то я сомневаюсь, что наша федерация нас допустит туда», – цитирует Мельникову Metaratings.  

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