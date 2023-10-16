Бах о предложении переизбрать его на третий срок: «Некоторые коллеги хотели отдать должное работе, проделанной МОК за последние десять лет»

Томас Бах ушел от ответа на вопрос о том, хочет ли он переизбраться на третий срок.

Ранее члены МОК из Алжира, Доминиканской Республики и Джибути предложили изменить Олимпийскую хартию ради переизбрания нынешнего президента Международного олимпийского комитета.

«Были слухи о том, что некоторые члены МОК хотели продлить мой мандат, но я не ожидал, что этот вопрос будет поднят на сессии.

Вчера у меня было несколько встреч с коллегами из МОК, из этих встреч мне стало понятно, что у такого предложения было два основания.

Первое заключается в том, что некоторые коллеги считают, что предвыборная кампания начнется слишком рано, что может навредить подготовке к Олимпиаде в Париже.

А второе – они хотели отдать должное работе, которая была проделана МОК за последние десять лет.

Я был тронут и признателен такой поддержке. С учетом того, что мы все уважаем друг друга, нельзя просто так отвергнуть такие символы дружбы и уважения.

Есть ли у меня желание переизбраться в 2025 году? Я уже ответил на вопрос», – сказал глава .