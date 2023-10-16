Татьяна Тарасова: «Не важно, кто станет президентом МОК – Бах или другой человек. Положение России не может быть хуже, чем сейчас»

Татьяна Тарасова высказалась о возможном переизбрании Томаса Баха.

Ранее в Международном олимпийском комитете ( ) предложили изменить Олимпийскую хартию ради переизбрания главы организации на третий срок.

«Нашу ситуацию не сделать хуже. Не важно, кто станет президентом МОК – Томас Бах или другой человек.

Положение России не может быть хуже, чем сейчас», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.