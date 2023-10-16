Татьяна Тарасова: «Не важно, кто станет президентом МОК – Бах или другой человек. Положение России не может быть хуже, чем сейчас»
Татьяна Тарасова высказалась о возможном переизбрании Томаса Баха.
Ранее в Международном олимпийском комитете (МОК) предложили изменить Олимпийскую хартию ради переизбрания главы организации на третий срок.
«Нашу ситуацию не сделать хуже. Не важно, кто станет президентом МОК – Томас Бах или другой человек.
Положение России не может быть хуже, чем сейчас», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.
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