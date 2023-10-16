Татьяна Тарасова: «Не важно, кто станет президентом МОК – Бах или другой человек. Положение России не может быть хуже, чем сейчас»

Теги Татьяна Тарасова МОК Томас Бах Фигурное катание

Татьяна Тарасова высказалась о возможном переизбрании Томаса Баха.

Ранее в Международном олимпийском комитете (МОК) предложили изменить Олимпийскую хартию ради переизбрания главы организации на третий срок.

«Нашу ситуацию не сделать хуже. Не важно, кто станет президентом МОК – Томас Бах или другой человек.

Положение России не может быть хуже, чем сейчас», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию. 

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Viks
Положение России не может быть хуже, чем сейчас» --- В России всё хорошо! Игры Дружбы и прочая.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jedef
ну зачем?! ну кто за язык тянул-то, а...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Al561
Может. Пройдет несколько лет и про российских спортсменов просто забудут.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий