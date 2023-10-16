Сергей Карякин: «Отношусь к Томасу Баху очень плохо. Но не верю, что что-то может поменяться, если придет другой европейский чиновник»

Сергей Карякин высказался о возможном переизбрании главы МОК на третий срок.

Ранее в Международном олимпийском комитете предложили изменить Олимпийскую хартию ради переизбрания .

«Я отношусь к Томасу Баху очень-очень плохо. С другой стороны, я не особо верю в то, что что-то может поменяться, даже если придет какой-то другой европейский чиновник, потому что их политическая линия уже очевидна.

Не думаю, что там могут быть какие-то изменения. Для России это будет плохо, если Томас Бах переизберется. Но будет ли хорошо, если он не переизберется – вопрос открытый», – сказал гроссмейстер.