МОК: «Большинство федераций подтвердили, что движутся к возвращению россиян в нейтральном статусе»

Теги МОК Олимпийская сборная России Томас Бах Легкая атлетика

В МОК рассказали о том, как идет процесс по возвращению российских спортсменов.

«В каждом виде спорта, где соревнуются (российские) нейтральные атлеты, это было спокойное возвращение, как и сказал президент МОК (Томас Бах), мы не наблюдали никаких протестов или отказов, у нас позитивный фидбек от атлетов, которые соревнуются на равных условиях.

Большинство остальных федераций, где это возвращение еще не состоялось, подтвердили, что движутся к этому возвращению, они находятся на разных стадиях, завершение процесса планируется некоторыми к концу этого года, некоторыми – к началу следующего», – сказал  спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит Макконнелл.

«На Международном форуме атлетов мы обсуждали этот вопрос в очень широком представительстве, мы даже получили запросы от африканских атлетов допустить российских спортсменов выступать под своим флагом», – отметил глава МОК Томас Бах.

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23 комментария

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ДИОНИС
Ну да, особенно это видно по Международным Федерациям по зимним видам спорта. Видимо, они уже всех россиян допустили до соревнований.
+14
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Мацей Пильны
Ответ maripous
Российские спортсмены могут быть только под российским флагом. Белотряпочники-это не наши спортсмены. И никакого возвращения российских спортсменов под белой тряпкой не может быть по определению.
Не тебе решать!
+9
-3
+6
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maripous
Российские спортсмены могут быть только под российским флагом. Белотряпочники-это не наши спортсмены. И никакого возвращения российских спортсменов под белой тряпкой не может быть по определению.
+21
-16
+5
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Лемур
Израильский флаг тоже уберут из-за ковровых бомбардировок Газы?
+12
-7
+5
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sashafan2
Что-то это движение как-то незаметно.
+5
0
+5
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BolxoB
Ответ maripous
Российские спортсмены могут быть только под российским флагом. Белотряпочники-это не наши спортсмены. И никакого возвращения российских спортсменов под белой тряпкой не может быть по определению.
в Пекине и Токио не болел за наших?
+7
-2
+5
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Лемур
Движуться? Видимо так широко шагают, как бы трусы не порвали....
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Виктор Войнов
Может они и движутся, но находятся на первых метрах ультрамарафона, судя по всему
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Ярик01
- "Запросы от африканских атлетов допустить российских спортсменов выступать под своим флагом" То есть условная Зимбабве просит допустить россиян выступать под флагом Зимбабве?
Вот это шутейка! Обалдеть можно юмор.
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Железная Леди
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Ответ maripous
Российские спортсмены могут быть только под российским флагом. Белотряпочники-это не наши спортсмены. И никакого возвращения российских спортсменов под белой тряпкой не может быть по определению.
Вы депутат чтоль? что за всех расписываетесь?
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Alex Green
Ответ Лемур
Израильский флаг тоже уберут из-за ковровых бомбардировок Газы?
Cкорее палестинский из-за резни
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Guillermo
Ответ sashafan2
Что-то это движение как-то незаметно.
Это броуновское движение
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Александр Шульгин
Вот же врун
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Ярик01
Ответ Гамарджоба Генацвале
Оооо, 14 рублевые, а что не 15? Как ты себе это представляешь в реальности? На арабских играх выступали какие-то никому не известные ноунеймы.
Запрос на разрешение от МОК без карантина и без последствий бегать под флагом других стран. Гражданство нарисуют в Африке мгновенно, без отказа от старого.

Зарплату вам на треть после перевода на Алтай сократили, это я еще и накинул от доброты душевной.
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baxinya
Ответ maripous
Российские спортсмены могут быть только под российским флагом. Белотряпочники-это не наши спортсмены. И никакого возвращения российских спортсменов под белой тряпкой не может быть по определению.
Путин что ли?
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Daniel Visca
Ответ Железная Леди
Странно, что иностранные федры движутся, а наши чиновники не движутся.
почему? Двигаются, только в обратном направлении
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