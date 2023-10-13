МОК: «Большинство федераций подтвердили, что движутся к возвращению россиян в нейтральном статусе»

В МОК рассказали о том, как идет процесс по возвращению российских спортсменов.

«В каждом виде спорта, где соревнуются (российские) нейтральные атлеты, это было спокойное возвращение, как и сказал президент МОК (Томас Бах), мы не наблюдали никаких протестов или отказов, у нас позитивный фидбек от атлетов, которые соревнуются на равных условиях.

Большинство остальных федераций, где это возвращение еще не состоялось, подтвердили, что движутся к этому возвращению, они находятся на разных стадиях, завершение процесса планируется некоторыми к концу этого года, некоторыми – к началу следующего», – сказал спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит Макконнелл.

«На Международном форуме атлетов мы обсуждали этот вопрос в очень широком представительстве, мы даже получили запросы от африканских атлетов допустить российских спортсменов выступать под своим флагом», – отметил глава МОК Томас Бах.