Директор по коммуникациям МОК: «Тарпищев и Исинбаева не смогли присутствовать на сессии в Мумбаи. Не знаю, какие были причины»

В МОК прокомментировали отсутствие Тарпищева и Исинбаевой на сессии организации.

Сообщалось, что президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева не участвуют в сессии Международного олимпийского комитета (МОК), которая проходит в Мумбаи с 14 по 17 октября. Россияне являются членами МОК.

– Оба не смогли присутствовать на сессии. Не знаю, какие были причины. Для этого может быть множество факторов.

– Все же можете назвать причину?

– Они отсутствуют. Это все, что я могу сказать, – заявил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс.

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