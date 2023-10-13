Ишмуратова об Исинбаевой: «Видимо, что‑то случилось в каком‑то воспитательном моменте в детстве: не научили ее Родину любить»

Теги Светлана Ишмуратова Елена Исинбаева МОК Политика Биатлон

Светлана Ишмуратова считает, что Елену Исинбаеву в детстве не научили любить Родину.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах подтвердил, что двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом продолжит работать в организации.

«Думаю, мы не знаем в целом всей ситуации, почему в МОК не стали исключать Исинбаеву и Тарпищева. Но Елена ясно дала понять, что она не поддерживает СВО и ей нравится жить в других странах. Здесь получается палка о двух концах: великая спортсменка – и такое отношение к своей Родине!.. Это неправильно.

Видимо, что‑то случилось в каком‑то воспитательном моменте в детстве: к сожалению, не научили ее Родину любить... Но, если, например, в Испании, где она живет, случится что‑то подобное, что случилось на Ближнем Востоке? Куда ей уезжать? В Монако? В России ведь все родное, все знакомое. Нет лучше той страны, где ты родился.

А так, что касается МОК, то, видимо, не исключили, потому что это на их усмотрение. Наверное, их это устраивает», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону.

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2 комментария

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JL JL
ку-ку
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0
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Andrew Chepaylo
Ответ JL JL
ку-ку
-ха съехала у нее
+2
-1
+1
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