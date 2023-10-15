Российская бегунья Анна Ильина была дисквалифицирована за ЭПО

Теги допинг РУСАДА World Triathlon Анна Ильина (Доментьева) Легкая атлетика

Российская бегунья Анна Ильина в сентябре была дисквалифицирована за использование эритропоэтина (ЭПО).

Об этом свидетельствуют материалы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Международного союза триатлона, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Отмечается, что Ильина стала 15-м российским спортсменом, отбывающим наказание за ЭПО. Ее дисквалифицировали на три года, срок действует до 29 августа 2026-го.

Ильиной 29 лет. Ранее ее уже отстраняли от спорта (с 19 июля 2013 года по 18 июня 2015 года) – тогда в ее допинг-пробе обнаружили тестостерон экзогенного происхождения.

В апреле 2023 года Ильина заняла шестое место на чемпионате России по легкоатлетическому кроссу в Суздале.

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