Страны, блокирующие участие иностранных спортсменов в Олимпиаде, могут быть лишены права на проведение Игр

Теги МОК Олимпиада-2036 Легкая атлетика

Страны, блокирующие участие иностранных спортсменов в Олимпиаде и тем самым нарушающие Олимпийскую хартию, могут быть лишены права проведения Игр. 

Об этом заявила глава комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) по выбору места проведения Олимпиад, экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. 

Грабар-Китарович отметила, что интерес к проведению Олимпийских игр-2036 проявляют не менее 10 стран. Место проведения Игр-2036 будет определено не ранее 2026 или 2027 года.

Представитель МОК: «Иногда страны настаивают на полном отстранении российских спортсменов. Мы осуждаем подобное вмешательство»

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