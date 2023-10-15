Страны, блокирующие участие иностранных спортсменов в Олимпиаде, могут быть лишены права на проведение Игр

Страны, блокирующие участие иностранных спортсменов в Олимпиаде и тем самым нарушающие Олимпийскую хартию, могут быть лишены права проведения Игр.

Об этом заявила глава комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) по выбору места проведения Олимпиад, экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович.

Грабар-Китарович отметила, что интерес к проведению Олимпийских игр-2036 проявляют не менее 10 стран. Место проведения Игр-2036 будет определено не ранее 2026 или 2027 года.

Представитель МОК: «Иногда страны настаивают на полном отстранении российских спортсменов. Мы осуждаем подобное вмешательство»