Международная федерация американского футбола получила полное признание от МОК

Теги МОК флаг-футбол Американский футбол

МОК признал Международную федерацию американского футбола (IFAF) полностью соответствующей Олимпийской хартии.

IFAF была официально создана в 1998 году. Сейчас организация объединяет 74 национальные федерации, в которых зарегистрировано около 5,04 миллиона спортсменов. 

Ранее МОК включил в олимпийскую программу Игр-2028 в Лос-Анджелесе флаг-футбол (версия американского футбола с ограниченными контактами).

Бейсбол, лакросс, сквош, крикет и флаг-футбол – в программе Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе. А чем они интересны?

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