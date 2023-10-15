Международная федерация американского футбола получила полное признание от МОК

МОК признал Международную федерацию американского футбола (IFAF) полностью соответствующей Олимпийской хартии.

IFAF была официально создана в 1998 году. Сейчас организация объединяет 74 национальные федерации, в которых зарегистрировано около 5,04 миллиона спортсменов.

Ранее МОК включил в олимпийскую программу Игр-2028 в Лос-Анджелесе флаг-футбол (версия американского футбола с ограниченными контактами).

Бейсбол, лакросс, сквош, крикет и флаг-футбол – в программе Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе. А чем они интересны?