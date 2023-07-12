Министр спорта Польши: «Европейские игры – очень большой шаг на пути к проведению Олимпиады в Польше»

Министр спорта Польши заявил о желании провести в стране Олимпийские игры.

С 21 июня по 2 июля польский Краков принимал Европейские игры.

«Я думаю, что это очень большой шаг на пути к проведению Олимпийских игр в Польше.

Было много маленьких шагов. Можно отметить, что в прошлом году мы сделали 80 маленьких шагов, потому что организовали в Польше 80 соревнований уровня чемпионатов мира, Европы, Кубков мира – как среди взрослых, так и среди молодежи.

В этом году мы превзойдем это число и проведем более 80 мероприятий такого ранга в нашей стране. Но это маленькие шаги.

Европейские игры – важная веха. Более масштабным событием являются только Олимпийские игры.

В Европейских играх приняли участие около 7 тысяч спортсменов. Чуть больше 11 тысяч спортсменов выступали на Олимпийских играх в Токио – столько же будет в следующем году в Париже.

Так что это просто вопрос организации того, что мы сделали сейчас, в более широком масштабе», – сказал Бортничук.

Министр отметил, что Польша может подать заявку на проведение в 2036-м или 2044 году.