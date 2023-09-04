Томас Бах: «Есть веские причины для того, чтобы летняя Олимпиада-2036 прошла в Индии»

Теги Томас Бах Олимпиада-2036 Легкая атлетика

Томас Бах заявил, что Индия может принять Олимпийские игры в 2036 году.

Ранее министр спорта Индии Анураг Тхакур сообщил, что страна рассматривает возможность подачи заявки на проведение Олимпиады.

Бах отметил, что вопрос о возможном проведении Игр в Индии будет обсуждаться в следующем месяце.

«Все зависит от Индии. Наши двери открыты. Есть веские причины для того, чтобы Олимпиада прошла там. Я вижу, как эта страна процветает и развивается, как она принимает спортивные соревнования.

Так что потенциал большой. Индия может играть гораздо более важную роль в олимпийском движении.

Это самая густонаселенная страна на планете, и спортивное движение в ней охватывает все больше и больше олимпийских видов. Это очень приятная инициатива», – сказал глава Международного олимпийского комитета.

Ранее о желании принять летние Олимпийские игры-2036 заявляли Мексика, Южная Корея, Индонезия, Великобритания, Турция. 

3 комментария

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Lex Lex
Было бы интересно взглянуть на олимпиаду в Индии
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Вадим Сидоров
Когда уже в Африке будет?)
ЮАР только может потянуть её.
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Стюардесс по имени Жанн
миру нужен новый вирус
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