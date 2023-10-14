AIU дисквалифицировал нигерийского бегуна Дивайна Одудуру на шесть лет из-за допинга с отягчающими обстоятельствами

Теги Бег допинг AIU Дивайн Одудуру сборная Нигерии Легкая атлетика

Нигерийский спринтер Дивайн Одудуру дисквалифицирован на шесть лет за допинг.

Об этом сообщается на сайте независимого органа по контролю за соблюдением антидопинговых правил в легкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU).

Одудуру получил четыре года дисквалификации непосредственно за допинг и еще два года – из-за отягчающих обстоятельств. 

«Чтобы добыть запрещенные вещества, он вступил в сговор с товарищем по команде, который в свою очередь приобретал эти вещества по его поручению у лица, незаконно ввозившего их в США с целью распределения среди спортсменов. Рабочая группа считает такое нарушение особо серьезным», – говорится в пресс-релизе по делу Одудуру.

Доказательством являлась личная переписка спортсмена в соцсети. Кроме того, в его квартире были обнаружены различные запрещенные препараты. 

Срок дисквалификации Одудуру – с 9 февраля 2023 года по 8 февраля 2029-го, все его результаты с 12 июля 2021 года аннулированы.

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1 комментарий

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Viks
Вся эта Нигерия с Эфиопией на допингах, однозначно.
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