AIU дисквалифицировал нигерийского бегуна Дивайна Одудуру на шесть лет из-за допинга с отягчающими обстоятельствами
Нигерийский спринтер Дивайн Одудуру дисквалифицирован на шесть лет за допинг.
Об этом сообщается на сайте независимого органа по контролю за соблюдением антидопинговых правил в легкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU).
Одудуру получил четыре года дисквалификации непосредственно за допинг и еще два года – из-за отягчающих обстоятельств.
«Чтобы добыть запрещенные вещества, он вступил в сговор с товарищем по команде, который в свою очередь приобретал эти вещества по его поручению у лица, незаконно ввозившего их в США с целью распределения среди спортсменов. Рабочая группа считает такое нарушение особо серьезным», – говорится в пресс-релизе по делу Одудуру.
Доказательством являлась личная переписка спортсмена в соцсети. Кроме того, в его квартире были обнаружены различные запрещенные препараты.
Срок дисквалификации Одудуру – с 9 февраля 2023 года по 8 февраля 2029-го, все его результаты с 12 июля 2021 года аннулированы.
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