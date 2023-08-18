Дисциплинарный трибунал AIU оправдал чемпионку мира Тоби Амусан по делу о пропуске трех допинг-тестов

Теги Бег допинг сборная Нигерии жен Тоби Амусан AIU Легкая атлетика

Дисциплинарный трибунал AIU оправдал нигерийскую бегунью Тоби Амусан.

Амусан – чемпионка мира 2022 года на дистанции 100 метров с барьерами. На ЧМ она установила мировой рекорд.

В июле Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU) предъявил спортсменке обвинения в нарушении правил из-за пропуска трех допинг-тестов в течение 12 месяцев. 

«Коллегия дисциплинарного трибунала большинством голосов установила, что Тоби Амусан не совершала нарушений антидопинговых правил», – говорится в сообщении AIU. 

Временное отстранение спортсменки было снято. 

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