Рекордсменка мира в барьерном спринте Тоби Амусан обвиняется в нарушении антидопинговых правил в связи с пропуском тестов

Теги Бег допинг сборная Нигерии жен Тоби Амусан AIU Легкая атлетика

Рекордсменка мира в барьерном спринте обвиняется в нарушении антидопинговых правил.

Нигерийская бегунья Тоби Амусан рассказала, что Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU) предъявил ей обвинения в связи с пропуском допинг-тестов.

«Сегодня AIU обвинил меня в предполагаемом нарушении правил из-за того, что я пропустила три теста в течение 12 месяцев.

Я намерена оспорить это обвинение и добьюсь, чтобы мое дело рассмотрел трибунал из трех арбитров до начала чемпионата мира в следующем месяце.

Я чистая спортсменка, и меня регулярно (возможно, чаще, чем обычно) проверяет AIU – меня протестировали в считанные дни после моего третьего «пропущенного теста».

Верю, что этот вопрос решится в мою пользу и что я буду выступать на чемпионате мира в августе», – написала спортсменка.

Амусан победила на дистанции 100 метров с барьерами на чемпионате мира-2022, где установила мировой рекорд.

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