Юрист Анцелиович: «Если ОКР недоволен решением МОК, то в течение 21 дня может подать апелляцию в CAS. Если попытаться, то свою точку зрения можно донести»

Теги МОК ОКР CAS Анна Анцелиович Легкая атлетика

Спортивный юрист оценила шансы ОКР обжаловать новые санкции МОК.

Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) из-за включения в его состав представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

– Если ОКР недоволен решением МОК, то в течение 21 дня может подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). Имеет ли это смысл или нет? Я, как юрист, считаю, что если одна сторона недовольна решением, то оспаривать его нужно. Если не пытаться оспорить, оно не изменится.

Если попытаться, то свою точку зрения можно донести. Мы понимаем, что такой спор единолично не будет рассматриваться. У ОКР будет возможность выбрать одного из арбитров. Про шансы на успех я говорить не могу, потому что не видела документов. Тут мне тяжело оценивать.

Если по итогам рассмотрения дела в CAS ОКР посчитает, что его процессуальные права были нарушены – не дана возможность заслушать свидетелей, предоставить все доказательства – то потом это решение можно будет обжаловать в Верховном суде Швейцарии. Но не по существу, а по процессуальным нарушениям.

– Процессы в CAS обычно длятся довольно долго.

– Все зависит от желания сторон. Если стороны согласуют быстрое рассмотрение дела, решение может быть вынесено даже в течение месяца. Мы прекрасно знаем выездные панели CAS во время Олимпиад, которые рассматривают дела за три‑четыре дня.

Тут должна быть воля сторон. Если МОК согласится на ускоренное рассмотрение, то дело будет рассмотрено в сроки, которые будут оговорены сторонами, – сказала спортивный юрист Анна Анцелиович.

Новое отстранение нашего спорта: за что наказан ОКР?

4 комментария

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Val5995
Какая тут может быть точка зрения, которую нужно донести? Грубейшее нарушение, непреодолимое никакими усилиями НОК. Они бы еще Парижскую область включили
+3
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Девушка Безимени
что нового-то донесете?
+2
-1
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Alexander2022
Что, будут доносить, что нарушение норм международного права - это норма?
+1
0
+1
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