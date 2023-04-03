World Athletics включила 16 россиян в новый пул допинг-тестирования
16 российских легкоатлетов включены в новый пул допинг-тестирования World Athletics
Об этом сообщили в пресс-службе Международной ассоциации легкоатлетических федераций.
По сравнению с предыдущим пулом число россиян увеличилось на одного человека. Им стала победительница зимнего чемпионата России 2023 года в ходьбе на 35 км Клавдия Афанасьева.
Сохранили места в международном пуле допинг-тестирования Мария Ласицкене, Данил Лысенко, Илья Иванюк (все – прыжки в высоту), Анжелика Сидорова, Полина Кнороз (обе – прыжки с шестом), многоборец Илья Шкуренев, Василий Мизинов, Антон Курбатов, Маргарита Никифорова, Рейхан Каграманова, Сергей Кожевников, Елена Лашманова, Эльвира Хасанова (все – спортивная ходьба), Валерий Пронкин и Андрей Романов (оба – метание молота).
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