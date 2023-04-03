World Athletics включила 16 россиян в новый пул допинг-тестирования

Теги допинг сборная России сборная России жен World Athletics (IAAF) Мария Ласицкене Илья Шкуренев Елена Лашманова Илья Иванюк Анжелика Сидорова Данил Лысенко Василий Мизинов Полина Кнороз Легкая атлетика

16 российских легкоатлетов включены в новый пул допинг-тестирования World Athletics

Об этом сообщили в пресс-службе Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

По сравнению с предыдущим пулом число россиян увеличилось на одного человека. Им стала победительница зимнего чемпионата России 2023 года в ходьбе на 35 км Клавдия Афанасьева.

Сохранили места в международном пуле допинг-тестирования Мария Ласицкене, Данил Лысенко, Илья Иванюк (все – прыжки в высоту), Анжелика Сидорова, Полина Кнороз (обе – прыжки с шестом), многоборец Илья Шкуренев, Василий Мизинов, Антон Курбатов, Маргарита Никифорова, Рейхан Каграманова, Сергей Кожевников, Елена Лашманова, Эльвира Хасанова (все – спортивная ходьба), Валерий Пронкин и Андрей Романов (оба – метание молота).

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