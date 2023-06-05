Хавьер Сотомайор: «В какой-то из дней кто-то все равно побьет мой рекорд, если это сделает Лысенко, я его с этим поздравлю»

Кубинец Сотомайор поделился впечатлениями от забега на 60 м на Неделе легкой атлетики в Москве.

Хавьер Сотомайор – олимпийский чемпион Барселоны-1992, рекордсмен мира в прыжках в высоту (2,45 м).

«Я очень доволен выступлением, но надо было разминаться получше. Самое главное – участие, кто выиграл не так важно.

Я живу прыжками в высоту и, конечно, знаю всех российских атлетов».

В какой-то из дней кто-то все равно побьет мой рекорд (2,45 м), если это сделает , я его с этим поздравлю.

Не устал ли я столько лет быть первым? Лет 30 еще потерплю», – сказал .

Забег на Никольской. Акатьева, Алдонин и Карякин выиграли, Валиева и Булыкин – 2-е, Загитова и Ягудин – 3-и, Сотомайор и Губерниев – 4-е