Хавьер Сотомайор: «В какой-то из дней кто-то все равно побьет мой рекорд, если это сделает Лысенко, я его с этим поздравлю»

Теги Бег сборная России прыжки в высоту сборная Кубы Хавьер Сотомайор Данил Лысенко ТАСС Легкая атлетика

Кубинец Сотомайор поделился впечатлениями от забега на 60 м на Неделе легкой атлетики в Москве.

Хавьер Сотомайор – олимпийский чемпион Барселоны-1992, рекордсмен мира в прыжках в высоту (2,45 м). 

«Я очень доволен выступлением, но надо было разминаться получше. Самое главное – участие, кто выиграл не так важно.

Я живу прыжками в высоту и, конечно, знаю всех российских атлетов».

В какой-то из дней кто-то все равно побьет мой рекорд (2,45 м), если это сделает Лысенко, я его с этим поздравлю.

Не устал ли я столько лет быть первым? Лет 30 еще потерплю», – сказал Сотомайор

Забег на Никольской. Акатьева, Алдонин и Карякин выиграли, Валиева и Булыкин – 2-е, Загитова и Ягудин – 3-и, Сотомайор и Губерниев – 4-е

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2 комментария

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Кирилл Павлюченко
Прыгуны в высоту давно помножили "на ноль" поговорку :"Выше головы не прыгнешь!" Но у Хавьера получилось запрыгнуть на "две головы" выше.
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Рус Киссенжер
все, что смог,Лысенко уже "сделал". выписал липовую справку для Вада,которой похоронил российскую лёгкую атлетику.
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