Шубенков планирует выступить на чемпионате России по легкой атлетике. В июне он перенес операцию на ключице

Сергей Шубенков планирует выступить на чемпионате России по легкой атлетике.

Об этом сообщил личный тренер спортсмена Сергей Клевцов.

22 июня Шубенков сломал ключицу после падения с мотоцикла. В конце того же месяца ему была сделана операция, место перелома зафиксировали титановой пластиной.

«Вчера вечером после тренировки мы приняли решение попробовать выступить на чемпионате России в Челябинске.

Затем Шубенков планирует участвовать в финале «Королевы российского спорта» в Екатеринбурге», – сказал Клевцов.

Чемпионат России пройдет с 3 по 6 августа.