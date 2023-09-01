Сергей Шубенков: «Страдаю, если мне нужно вставать рано утром. Вообще считаю, что людям нужно работать тогда, когда им удобно»

Теги Бег сборная России Сергей Шубенков ТАСС Легкая атлетика

Сергей Шубенков рассказал о режиме дня своей семьи.

У Шубенкова двое сыновей, пятилетний Ярослав и двухлетний Константин.

«Я просто страдал от ранних подъемов, когда мне было нужно на тренировки, в школу, в университет. Я и сейчас страдаю, если мне нужно вставать рано утром.

Вообще считаю, что людям нужно работать тогда, когда им удобно. Условно, если ты можешь заниматься рассылкой рабочей корреспонденции с полуночи до восьми утра, то и работай в это время, и пробок меньше будет. А если это творческая профессия, так тем более.

Мне замеряли пик суточной активности – он приходится на 16:00 и 22:00, как раз на это время приходятся тренировки и соревнования. А когда надо перестраиваться, я до последнего тяну. Это тяжело дается, но к этому все равно потом привыкаешь, и это нормально. Это преодоление», – сказал Шубенков. 

С детьми режим стараемся соблюдать – просыпаться и ложиться спать в одно и то же время, в одно и то же время есть. С другой стороны, понимаешь – положишь их в 21:00, они тебе с утра это припомнят. Особенно младший. Но 22:00 – крайний срок. До обеда у нас никто не спит», – сказал Шубенков. 

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1 комментарий

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Pelerin
Есть исследование про угнетение "сов" в школе и университете. В целом грустно - постоянный стресс из-за сдвига натурального режима дня.
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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