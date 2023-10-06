Светлана Журова: «Спортсмены, которым запретили участвовать в международных стартах, не закончили карьеры. Они остались здесь и передают опыт»

считает, что недопуск российских спортсменов к международным стартам поспособствует тому, чтобы они передавали свой опыт молодежи в стране.

«Для молодежи международные соревнования в разных видах спорта начинаются с определенного, везде разного возраста. Пока они не очень конкурентны, вряд ли кто-то из молодежи выступает в Кубке мира.

Чтобы кто-то появился на взрослой международной арене в возрасте 16 лет – это скорее исключение. В нашем виде спорта, например, обычно спортсмены лет с 20 только начинали.

Тут есть еще нюанс. Наши взрослые спортсмены, которым запретили участвовать в международных стартах, не закончили карьеры. Они остались здесь и передают опыт. У нас это называлось всегда «бегающий тренер».

Раньше они постоянно были в разъездах из-за графика. Лучшие спортсмены уезжали с лучшими тренерами и всю зиму были за границей, молодежь их не видела.

А сейчас из-за запрета молодежь тренируется рядом с ними. Так было и в Советском Союзе. А потом начался период, когда молодые спортсмены меня, например, совсем не видели. Сейчас же все иначе», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.

Главная фобия нашего спорта – уход звезд в другие страны. На какие рычаги давит Россия, чтобы никто не уехал?