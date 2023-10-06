Светлана Журова: «Спортсмены, которым запретили участвовать в международных стартах, не закончили карьеры. Они остались здесь и передают опыт»

Теги Светлана Журова Легкая атлетика

Светлана Журова считает, что недопуск российских спортсменов к международным стартам поспособствует тому, чтобы они передавали свой опыт молодежи в стране. 

«Для молодежи международные соревнования в разных видах спорта начинаются с определенного, везде разного возраста. Пока они не очень конкурентны, вряд ли кто-то из молодежи выступает в Кубке мира.

Чтобы кто-то появился на взрослой международной арене в возрасте 16 лет – это скорее исключение. В нашем виде спорта, например, обычно спортсмены лет с 20 только начинали.

Тут есть еще нюанс. Наши взрослые спортсмены, которым запретили участвовать в международных стартах, не закончили карьеры. Они остались здесь и передают опыт. У нас это называлось всегда «бегающий тренер».

Раньше они постоянно были в разъездах из-за графика. Лучшие спортсмены уезжали с лучшими тренерами и всю зиму были за границей, молодежь их не видела.

А сейчас из-за запрета молодежь тренируется рядом с ними. Так было и в Советском Союзе. А потом начался период, когда молодые спортсмены меня, например, совсем не видели. Сейчас же все иначе», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.

Главная фобия нашего спорта – уход звезд в другие страны. На какие рычаги давит Россия, чтобы никто не уехал?

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8 комментариев

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Назар Игорь
И кому теперь нужен этот опыт?
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Оле-Лукойе
Тем больше они пытаются сделать вид, что ничего страшного в том, что нет международных стартов, и что без нас все развалится, тем хуже становится.
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Olga.t
У Журовой в 20 лет начинающие конькобежцы на МС, а в фигурном катании в ЖО глубокие пенсионерки.
В любом виде спорта нужны конкурентные соревнования, а передача опыта потом, после завершения. Сейчас сильнейшим нужны международные соревнования, какие бы сладкие речи не произносили чиновники.
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Огюст
Нет лучше моментов приобретения опыта для спортсменов ,чем соревнование с сильнейшими соперниками и делая из этого положительные для себя выводы для дальнейшего успеха !
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Wiley Fox
А пусть она сама сдаст мандат и пойдет тренером в детскую школу

Дам ей один совет - до ухода из Госдумы ей надо протащить закон, чтобы зарплаты детских тренеров подняли хотя бы до четверти того, что она получает в ГД просто нажимая кнопку
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Ебздрогыч
Лучший пример передачи опыта - Загитова
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Viks
"Лучшие спортсмены уезжали с лучшими тренерами и всю зиму были за границей" --- Какая классная была жизнь! И всё за счёт народных денег! То то они сейчас бесятся...
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Katerina Sunny
Сейчас запрещены международные соревнования даже для юниоров. Им как свой опыт нарабатывать, чтобы с чем-то выходить во взрослые?
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