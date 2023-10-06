Светлана Журова: «Спортсмены, которым запретили участвовать в международных стартах, не закончили карьеры. Они остались здесь и передают опыт»
Светлана Журова считает, что недопуск российских спортсменов к международным стартам поспособствует тому, чтобы они передавали свой опыт молодежи в стране.
«Для молодежи международные соревнования в разных видах спорта начинаются с определенного, везде разного возраста. Пока они не очень конкурентны, вряд ли кто-то из молодежи выступает в Кубке мира.
Чтобы кто-то появился на взрослой международной арене в возрасте 16 лет – это скорее исключение. В нашем виде спорта, например, обычно спортсмены лет с 20 только начинали.
Тут есть еще нюанс. Наши взрослые спортсмены, которым запретили участвовать в международных стартах, не закончили карьеры. Они остались здесь и передают опыт. У нас это называлось всегда «бегающий тренер».
Раньше они постоянно были в разъездах из-за графика. Лучшие спортсмены уезжали с лучшими тренерами и всю зиму были за границей, молодежь их не видела.
А сейчас из-за запрета молодежь тренируется рядом с ними. Так было и в Советском Союзе. А потом начался период, когда молодые спортсмены меня, например, совсем не видели. Сейчас же все иначе», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.
Главная фобия нашего спорта – уход звезд в другие страны. На какие рычаги давит Россия, чтобы никто не уехал?
В любом виде спорта нужны конкурентные соревнования, а передача опыта потом, после завершения. Сейчас сильнейшим нужны международные соревнования, какие бы сладкие речи не произносили чиновники.
Дам ей один совет - до ухода из Госдумы ей надо протащить закон, чтобы зарплаты детских тренеров подняли хотя бы до четверти того, что она получает в ГД просто нажимая кнопку