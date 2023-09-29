Журова о допуске паралимпийцев: «Пока не понимаю, стоит ли участвовать в нейтральном статусе. Может, заставят подписывать что-то»

Теги Светлана Журова Паралимпийские игры паралимпийская сборная России Легкая атлетика

Журова заявила, что не знает, стоит ли паралимпийцам выступать в нейтральном статусе.

Сегодня Международный паралимпийский комитет сообщил, что российские спортсмены смогут принять участие в Паралимпиаде-2024 в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. 

«Они пытаются свои поступки завуалировать вещами, говорить, что они вроде бы про спорт. Они везде говорили о достижениях, как они научили нас заботиться о людях с ограниченными возможностями.

А сейчас сами наносят удар по этой теме, это, конечно, бесчеловечно. По сути, это показуха.

Пока не понимаю, стоит ли участвовать в нейтральном статусе. Может, они заставят или не заставят подписывать что-то. Или как сейчас с УЕФА, когда страны начали бойкотировать, а некоторые организаторы говорят, что не пустят в страну.

Должны быть гарантии, а их никто не дает», – сказала олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова.

2 комментария

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Doctor V
Должны быть гарантии, а их никто не дает» - МПК не может дать гарантий, что правительство страны-организатора допустит россиян в страну. МПК не может гарантировать, что другие участники не будут бойкотировать.
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Doctor V
"Может, они заставят или не заставят подписывать что-то." - Заставить не могут, а предложить могут.
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