Кочанова о выступлении в нейтральном статусе на Олимпиаде: «У нас вообще такой возможности не было. Я бы за нее душу продала»

Легкоатлетка Кочанова заявила, что выступила бы на ОИ в нейтральном статусе.

– Много писали, что спортсмены продали свою мечту, когда вместо участия в Олимпиаде стали получать премии за результат. Как вы им ответите?

– Главная проблема – у людей нет понимания, что у нас нет выбора. Я говорю про нас, легкоатлетов. Мы не можем пойти, стукнуть в дверь международной федерации и сказать: «А я вот чистая, меня с 15 лет берут на допинг-контроль». Ты попробуй в 15 лет пойти пописать, когда на тебя смотрят.

– При этом была большая дилемма перед Парижем по поводу нейтрального статуса – и были те, кто сделал выбор в пользу того, чтобы сознательно остаться дома. Вы их понимаете?

– Наверное, их можно понять, но, честно скажу, для меня это все было очень странно. Я считаю, что, если у тебя есть возможность выступить на Олимпиаде, получить нейтральный статус, это надо делать. У нас, например, вообще такой возможности не было. Я бы за нее душу продала. Но дело в том, что нам даже не дали эту возможность.

– Вам тяжело думать о том, что в вашей жизни не будет Олимпиады?

– Я бы хотела попрыгать столько, сколько даст мне организм, условно еще один олимпийский цикл как минимум. Точно хотелось бы до Лос-Анджелеса пройти, это будет мой третий олимпийский цикл. Я сначала дошла до Токио, и с Токио были проблемы, но считаю, что выбор был правильный в пользу тех 10 человек, которые в итоге поехали. С Парижем уже было что-то откровенно непонятное...

Хочу посмотреть, что будет с Лос-Анджелесом. А после 2028 я уже буду взрослой совсем, надо по-хорошему семью заводить, заниматься какими-то другими делами. У меня лично есть желание не опуститься на низкий уровень результатов, не дать себе возможность упасть слишком сильно перед тем, как завершить карьеру. Не надо мертвое тело душить, ха-ха. Как пойму, что не получается – закончу.

– Неужели не хотели бы поехать на Олимпиаду хотя бы туристом? Без претензий на медали, но хотя бы за олимпийским опытом.

– Туристом – нет желания, я могу сама себе оплатить поездку, денег поднакопить и съездить. У меня друг съездил, привез мне панамку из Парижа, дома висит.

Нас все-таки растят по-другому, такой менталитет в стране: если претендуешь – соответствуй. Нет такого, что ты едешь на Олимпиаду за опытом. Никто не скажет, что ты едешь на Олимпиаду за опытом никогда, никто не отправит никого просто за опытом. Даже когда десятку легкоатлетов в Токио отбирали, смотрели, чтобы каждый претендовал на медаль, – сказала Кочанова, – сказала прыгунья в высоту Мария Кочанова.