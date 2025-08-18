13 участников соревнований ГТО госпитализированы с отравлением в Чувашии

В Чувашии 13 участников соревнований ГТО госпитализированы из-за отравления.

«10 несовершеннолетних и трое взрослых участников Всероссийских соревнований ГТО обратились за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции. Все они указывают на связь симптомов с завтраком, употребленным ими в одном из гостиничных заведений города Чебоксары.

Все пациенты – в средней степени тяжести. Они находятся под наблюдением врачей, получают квалифицированную медицинскую помощь в стационарных условиях. Угрозы для их жизни – нет.

Ситуация находится на особом контроле у вице-премьера Правительства Чувашии Владимира Степанова. В настоящее время ведется расследование обстоятельств инцидента уполномоченными структурами», – сообщается в телеграм-канале Минздрава Чувашии.