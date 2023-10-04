Светлана Журова: «МОК хочет ослабить резерв России в лице молодежи, заставить ее сомневаться и думать о смене гражданства»

Теги Светлана Журова МОК Олимпийская сборная России Юношеские олимпийские игры Фигурное катание

Светлана Журова высказалась о недопуске россиян к юношеской Олимпиаде.

Зимние юношеские Олимпийские игры пройдут с 19 января по 2 февраля 2024 года в Канвондо, Южная Корея.

Ранее в МОК заявили, что на данном этапе ни один нейтральный спортсмен не квалифицирован для участия в юношеской Олимпиаде, однако дальнейшие решения по участию россиян пока не принимались. 

«На мой взгляд, за этим кроется несколько интересных обстоятельств, о которых следует упомянуть. Во-первых, МОК опасается и пытается предотвратить тут волну протестов, которая поднялась на фоне предложения УЕФА о допуске наших юношеских футбольных сборных к турнирам.

Во-вторых, этим заявлением они хотят ослабить резерв России в лице молодежи, заставить ее сомневаться и думать о смене спортивного гражданства. Там прекрасно видят результаты российских юниоров в различных соревнованиях, не только в зимних», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы. 

Тарасова о недопуске россиян к юношеской Олимпиаде: «Звери, свиньи! Это решение может распространиться и на основные Игры в Париже»

19 комментариев

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Alexander2022
Спортивное будущее и не только ослабевает не из-за МОК, а из-за вертикали, в которую входит сама Журова
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Dr. Heisenberg
Поправочка: это российское государство сделало все, чтобы оставить российскую молодежь без настоящего и, возможно, без будущего. Вы просто не знаете современный мир и его законы. Вы думали, вас будут встречать цветами, а получили по морде веником, вы думали, вас никто не изолирует от цивилизованных процессов, в том числе и спортивных, а вас изолировали, вы думали, что вы тяжеловесы в международных организациях разного рода, а по факту ваш вес - это вес пера. Упивайтесь пока своими понтами перед пенсионерами, сидящими у ТВ. А молодежь, спортивная и не очень, обязательно вспомнит о вас, как о вредителях, преступниках и врагах собственной страны.
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Ilya Kurepa
ну да весь МОК сидит и думает как же еще ослабить резерв русской молодежи..
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Gonzo754
Она всю эту чушь проговаривает с серьёзным лицом? Тренируется небось перед зеркалом.
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Глеб Саратов
да вы и без МОК прекрасно справитесь(справляетесь)
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Леди Брэкнелл
У нас молодежи на все сборные мира хватит и еще останется.
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JL JL
Абсолютное ничтожество.
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maripous
На войне как на войне.
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Viks
"заставить ее сомневаться и думать о смене спортивного гражданства." --- Б! Не существует никакого "спортивного гражданства"!
Дэвис и Смолкин что поменяли? "Спортивный паспорт"? - Флаг страны они сменили, под которым выступают. Раньше на фотках стояли под российским флагом, а сейчас под грузинским.
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Viks
Журова: «МОК хочет ослабить резерв России в лице молодежи, заставить ее сомневаться и думать о смене гражданства» --- Такие происки по силам только госдепу.
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Eduard Rastryopin
Это что за экстремизм,гражданка Журова,что еще за спортивные гражданства?
Все на фронт!
Великий Владимир Владимирович четко сказал матерям уже погибшей молодежи - только смерть за него под безвестной украинской деревней имеет какой-то смысл.
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Лжетрофеич
Жoпутат Дyрова в обычном амплуа
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Хрустальный Гусенок
более извращенные умы сидят на деньгах налогоплательщиков и лицемерно говорят. Угодны ли они вообще тем, кто проголосовал за них на удобные должности?
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Назар Игорь
Да это просто геноцид российского спорта. Срочно обращаться в ООН,.
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Татьяна Солотина
А чего хотите вы??? Чтобы вас везде с цветами встречали???
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БезызбежноНаКрасный
Не, ну сомневаться в чём-либо - абсолютно не допустимо!
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Дружба11
Сначала решите вопрос с допинг штабами,а не стройте им ПОКАЗАТЕЛЬНО дворцы для очередных конвейеров.При всем уважении-медали важны, но какой ценой и методами и какими издержками под которые попадают ЧИСТЫЕ СПОРТСМЕНЫ, которых вечно подкладывают под допинг спортсменок.Россия и так бы брала медали и с чистыми спортсменами и я не о Ками.Достало это лицемерие и фарс, если бы РУСАДА работало,они бы конвой приставляли к тем кто дышит перед стартами ничем не определяющемся ксеноном,который стимулирует в десятки раз,А то и в сотни выносливость спортсмена перед стартом,хватит не равных соревнований.Русада обеспечьте уже равные условия стартов для спортсменов -хоты бы по части отсутствия допинг приемов, про судейство я помалкиваю-это не исправимо пока сажать не будут пачками за договорняки.
К сожалению страдают чистые спортсмены
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Anna Stefan
Тоже мне открытие. И не только в лице молодёжи.
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La Gushka
О каком НЕДОПУСКЕ речь? Это обычная практика. Существуют квалификационные нормативы, которые ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЫПОЛНЕНЫ для права участия в Играх, притом результаты показаны на международных соревнованиях. А участвовал и не выполнил норматив, или не участвовал - для МОК разницы нет никакой. Правила есть правила. Но у МОК есть и право wild cards, которые он может предоставить не выполнившим квалификацию в результате форс-мажорных ситуаций. Применялось это не раз, будут такие атлеты и на зимних Юношеских играх. Кстати, спортсменов российского происхождения на ЮОИ будут не единицы, они даже медали получат.
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