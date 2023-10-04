Светлана Журова: «МОК хочет ослабить резерв России в лице молодежи, заставить ее сомневаться и думать о смене гражданства»

Светлана Журова высказалась о недопуске россиян к юношеской Олимпиаде.

Зимние юношеские Олимпийские игры пройдут с 19 января по 2 февраля 2024 года в Канвондо, Южная Корея.

Ранее в МОК заявили, что на данном этапе ни один нейтральный спортсмен не квалифицирован для участия в юношеской Олимпиаде, однако дальнейшие решения по участию россиян пока не принимались.

«На мой взгляд, за этим кроется несколько интересных обстоятельств, о которых следует упомянуть. Во-первых, МОК опасается и пытается предотвратить тут волну протестов, которая поднялась на фоне предложения УЕФА о допуске наших юношеских футбольных сборных к турнирам.

Во-вторых, этим заявлением они хотят ослабить резерв России в лице молодежи, заставить ее сомневаться и думать о смене спортивного гражданства. Там прекрасно видят результаты российских юниоров в различных соревнованиях, не только в зимних», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы.

Тарасова о недопуске россиян к юношеской Олимпиаде: «Звери, свиньи! Это решение может распространиться и на основные Игры в Париже»