Светлана Журова: «МОК хочет ослабить резерв России в лице молодежи, заставить ее сомневаться и думать о смене гражданства»
Светлана Журова высказалась о недопуске россиян к юношеской Олимпиаде.
Зимние юношеские Олимпийские игры пройдут с 19 января по 2 февраля 2024 года в Канвондо, Южная Корея.
Ранее в МОК заявили, что на данном этапе ни один нейтральный спортсмен не квалифицирован для участия в юношеской Олимпиаде, однако дальнейшие решения по участию россиян пока не принимались.
«На мой взгляд, за этим кроется несколько интересных обстоятельств, о которых следует упомянуть. Во-первых, МОК опасается и пытается предотвратить тут волну протестов, которая поднялась на фоне предложения УЕФА о допуске наших юношеских футбольных сборных к турнирам.
Во-вторых, этим заявлением они хотят ослабить резерв России в лице молодежи, заставить ее сомневаться и думать о смене спортивного гражданства. Там прекрасно видят результаты российских юниоров в различных соревнованиях, не только в зимних», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы.
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Дэвис и Смолкин что поменяли? "Спортивный паспорт"? - Флаг страны они сменили, под которым выступают. Раньше на фотках стояли под российским флагом, а сейчас под грузинским.
Все на фронт!
Великий Владимир Владимирович четко сказал матерям уже погибшей молодежи - только смерть за него под безвестной украинской деревней имеет какой-то смысл.
К сожалению страдают чистые спортсмены