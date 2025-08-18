ЦСП проводит обследование лиц, не входящих в сборные России, а также 6 лет арендует склады для лишней экипировки (Счетная палата)

Счетная палата России выявила нарушения при аудите Минспорта и ЦСП.

Материалы направлены в генеральную прокуратуру. Среди нарушений:

● Прохождение комплексного обследования неизвестными лицами.

«В рамках выполнения в 2024 году государственной работы «Организация мероприятий по научно-методическому обеспечению спортивных сборных команд» ФГБУ «ЦСП» проведено этапное комплексное обследование лиц, не являющихся членами сборных команд России, в 2024 году 4 случая (в 2023 году – 100 случаев). Стоимость одного обследования составляет 12,0 тыс. рублей.

ФГБУ «ЦСП» в 2023 и 2024 годах за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания проведено обследование лиц, не являющихся членами спортивных сборных команд, на общую сумму 1,2 млн рублей».

● Закупка экипировки для сборных в количестве, превышающем необходимое.

«По состоянию на 1 января 2025 г. остатки экипировки общего назначения для членов спортивных сборных команд России, сформированных в 2021 – 2023 годах, составили 2 401 комплект (на сумму 256,6 млн рублей), для хранения которых арендуются складские помещения.

Недостатки в организации обеспечения спортивной экипировкой общего назначения спортсменов сборных команд приводят к неэффективному расходованию бюджетных средств на ее закупку и хранение.

Для хранения закупленной экипировки общего назначения для членов спортивных сборных команд Российской Федерации ФГБУ «ЦСП» на протяжении шести лет арендует складские помещения. Источником средств на оплату аренды являются средства федерального бюджета, общий объем расходов в 2024 году составил 21,5 млн рублей, в 2025 году на указанные цели законтрактовано 25,2 млн рублей.

При этом существует возможность в условиях контракта ФГБУ «ЦСП» на закупку экипировки общего назначения предусмотреть в качестве пунктов доставки закупаемой экипировки общероссийские спортивные федерации с объемом доставки в соответствии с направленной заявкой».

● Сдача помещений в аренду под субаренду или производство – в нарушение договоров.

ЦСП сдавал в аренду нежилые помещения под офисы и спортивно-выставочный комплекс различным фирмам, но не контролировал их использование. Арендаторы этим пользовались и нарушали условия договора, предоставляя эти помещения в субаренду и используя их для производственных целей.

Один из договоров (с поставщиком экипировки ООО «Форвард») подписан еще в 2005-м и с тех пор ни разу не происходило увеличение арендной ставки – в год, по расчетам Счетной палаты, бюджет терял 18,1 млн рублей.

Счетная палата возмущена Минспортом – подозревает коррупцию, пошла в Генпрокуратуру