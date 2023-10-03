Регбист Артемьев: «Понимаю спортсменов, готовых выступить под нейтральным флагом. Мы все равно будем понимать, какую страну они представляют, когда выйдут на пьедестал»

Регбист Василий Артемьев рассказал об отношении к нейтральному статусу.

В частности, Артемьев оценил возможное участие российских спортсменов на Олимпиаде-2024 в Париже без флага и гимна страны.

«Противоречивая тема. Я слышал и читал аргументы с обеих сторон. Как спортсмену, который много лет этому отдал, для меня было бы сложно принять тот факт, что я готовился к главным стартам в жизни, и у меня нет вообще никаких шансов выйти на них.

Я понимаю спортсменов, готовых выступить под нейтральным флагом. Это то, к чему они готовились всю жизнь. Мы все равно будем понимать, какую страну они представляют, когда они выйдут на пьедестал с наградами. Да и весь мир это будет понимать!

Я бы их искусственно не останавливал, никаких препятствий не чинил, наоборот, максимально старался бы помочь», – сказал бывший капитан сборной России по регби.