Замминистра спорта Байсултанов: «Игры дружбы – это вызов нашим спортивным недоброжелателям, с другой стороны – демонстрация силы и мощи России»

Теги Министерство спорта России Одес Байсултанов Игры дружбы Легкая атлетика

Замминистра спорта РФ назвал Игры дружбы вызовом для недоброжелателей.

Первые летние Всемирные игры дружбы пройдут в сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

«Минспортом прорабатываются форматы соревнований с участием иностранных спортсменов. Игры дружбы – это вызов нашим спортивным недоброжелателям, с другой стороны – демонстрация силы и мощи России.

Эти Игры отметят ключевое место России в мировом спортивном движении», – сказал заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов.

Россия заплатит призерам Игр дружбы как за Олимпиаду – даже иностранцам! Как думаете, сколько это миллиардов? 😲

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20 комментариев

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Vladislav Zhalobkevich
С вероятностью 99% - пустые трибуны и/или согнанные бюджетники, и унылые блатари выигрывающие медали.
Впрочем, какая мощь, такая и демонстрация.
+36
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MikhaL
У недоброжелателей Олимпиада скоро, им не до вас..
+18
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Atsuktuvas
А без демонстраций никто не замечает силы и мощи России ?
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Oleg Olegov
Что-то подсказывает, что никакие игры дружбы в сентябре 2024 года не состоятся.
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Насонов Дмитрий
Напоминает соревнование Эллочки с Вандербильдихой
+9
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burefan
Ещё один упоротый
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Pasha0403
как-будто в сумасшедшем доме живем
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Yuriy Belalov
Ответ Vladislav Zhalobkevich
С вероятностью 99% - пустые трибуны и/или согнанные бюджетники, и унылые блатари выигрывающие медали. Впрочем, какая мощь, такая и демонстрация.
Тут надысь в Екб типа универсиада была. Пустые трибуны. Но это ещё ладно. Людей, которые хотели пройти посмотреть соревы, не пускали. При этом у тех были купленные билеты
+2
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Bergkamp007
Октябрь уже на дворе, алло
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R Air
Сидят и смотрят на этот вызов ваш.
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Сергей
Давайте жить мирно
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papadok
Будем "дружить против".
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Сим Сим
Опять наш бюджет жирно раскошелится на кремлёвские игрушки.
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Oleg65
По сравнению с Олимпиадой это как дешевая водка по сравнению с Макалланом
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Влад Иванов
Ответ Alexander Nikitin
Правильная позиция, но половинчатая. Сейчас международные Федерации могут пойти на дисквалификацию тех спортсменов, которые на эти игры поедут если эти игры будут проходить без согласия этих федераций. И это может сузить круг участников. Антизападная идеология не увеличит число участников их могут увеличить только за счёт коммерческой составляющей турнира. Но пока ничего не говорят о призовых а только об идеологии турнира. Это не принесёт успеха. Нужно объявить, что Россия готовится провести международные игры с небывалыми призовыми. Это будет привлекательно.
Россия заплатит призерам Игр дружбы как за Олимпиаду – даже иностранцам
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/allresp/3189063.html
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Arima Baki
Ответ Alexander Nikitin
Правильная позиция, но половинчатая. Сейчас международные Федерации могут пойти на дисквалификацию тех спортсменов, которые на эти игры поедут если эти игры будут проходить без согласия этих федераций. И это может сузить круг участников. Антизападная идеология не увеличит число участников их могут увеличить только за счёт коммерческой составляющей турнира. Но пока ничего не говорят о призовых а только об идеологии турнира. Это не принесёт успеха. Нужно объявить, что Россия готовится провести международные игры с небывалыми призовыми. Это будет привлекательно.
тоесть союзников снова надо "купить"
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