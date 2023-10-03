Замминистра спорта Байсултанов: «Игры дружбы – это вызов нашим спортивным недоброжелателям, с другой стороны – демонстрация силы и мощи России»

Замминистра спорта РФ назвал Игры дружбы вызовом для недоброжелателей.

Первые летние Всемирные игры дружбы пройдут в сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

«Минспортом прорабатываются форматы соревнований с участием иностранных спортсменов. Игры дружбы – это вызов нашим спортивным недоброжелателям, с другой стороны – демонстрация силы и мощи России.

Эти Игры отметят ключевое место России в мировом спортивном движении», – сказал заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов.

Россия заплатит призерам Игр дружбы как за Олимпиаду – даже иностранцам! Как думаете, сколько это миллиардов? 😲