Замминистра спорта Байсултанов: «Игры дружбы – это вызов нашим спортивным недоброжелателям, с другой стороны – демонстрация силы и мощи России»
Замминистра спорта РФ назвал Игры дружбы вызовом для недоброжелателей.
Первые летние Всемирные игры дружбы пройдут в сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге.
«Минспортом прорабатываются форматы соревнований с участием иностранных спортсменов. Игры дружбы – это вызов нашим спортивным недоброжелателям, с другой стороны – демонстрация силы и мощи России.
Эти Игры отметят ключевое место России в мировом спортивном движении», – сказал заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов.
Россия заплатит призерам Игр дружбы как за Олимпиаду – даже иностранцам! Как думаете, сколько это миллиардов? 😲
Впрочем, какая мощь, такая и демонстрация.
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/allresp/3189063.html