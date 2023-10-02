«Бежать, когда стране стало тяжело, – это малодушие». Замминистра спорта Байсултанов о переходах спортсменов

Замминистра спорта РФ сравнил смену спортивного гражданства с малодушием.

«Мое личное мнение плохое: уехал – пусть там остается. Но мнение как регулятора – это личный выбор каждого, где выступать и кого представлять.

Когда поднимаются, говорят – именитые спортсмены, но не надо забывать, кто им помогал, финансировал, доводил до этого великого состояния. Но бежать, когда стране стало тяжело, – это малодушие», – сказал заместитель министра спорта России Одес Байсултанов.

В сентябре в Минспорте сообщили, что более 100 российских спортсменов (в том числе 55 представителей олимпийских видов спорта) решили выступать за другие страны.