«Бежать, когда стране стало тяжело, – это малодушие». Замминистра спорта Байсултанов о переходах спортсменов
Замминистра спорта РФ сравнил смену спортивного гражданства с малодушием.
«Мое личное мнение плохое: уехал – пусть там остается. Но мнение как регулятора – это личный выбор каждого, где выступать и кого представлять.
Когда поднимаются, говорят – именитые спортсмены, но не надо забывать, кто им помогал, финансировал, доводил до этого великого состояния. Но бежать, когда стране стало тяжело, – это малодушие», – сказал заместитель министра спорта России Одес Байсултанов.
В сентябре в Минспорте сообщили, что более 100 российских спортсменов (в том числе 55 представителей олимпийских видов спорта) решили выступать за другие страны.
Да, и для особенно упоротых. Я это всё пишу, конечно же, про страны "коллективного Запада". А вы о чем подумали?
Надо Терюшкова натравить на данного гражданина.
просто кому-то из правящей власти захотелось америке кузькину мать показать...
в итоге триллионы рублей тратятся не на репатриацию русских (у израиля могли бы поучиться), а на танки и пули...
Да и разве плохо стране стало, победные реляции коротышки, что страна вошла в топ-5 экономик мира, что не заметили санкции и восстановились лучше прежнего.
иначе неполная картина складывается.
- что он несёт...он что скабееву/соловьёва не смотрит?!