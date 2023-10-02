«Бежать, когда стране стало тяжело, – это малодушие». Замминистра спорта Байсултанов о переходах спортсменов

Теги Министерство спорта России Одес Байсултанов Фигурное катание

Замминистра спорта РФ сравнил смену спортивного гражданства с малодушием.

«Мое личное мнение плохое: уехал – пусть там остается. Но мнение как регулятора – это личный выбор каждого, где выступать и кого представлять.

Когда поднимаются, говорят – именитые спортсмены, но не надо забывать, кто им помогал, финансировал, доводил до этого великого состояния. Но бежать, когда стране стало тяжело, – это малодушие», – сказал заместитель министра спорта России Одес Байсултанов.

В сентябре в Минспорте сообщили, что более 100 российских спортсменов (в том числе 55 представителей олимпийских видов спорта) решили выступать за другие страны.

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46 комментариев

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Pb-SE
Стране стало тяжело? Срок за дискредитацию.
+79
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Le Tallec
То есть Виктор Ан и различные бразильцы, тащившие нашу сборную по мини-футболу малодушные ребята в своих странах?! Зачем же мы таких малодушных приютили?
+48
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+48
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Данил
Руководство страны само ввело себя в тяжёлое состояние. Вместо дипломатии выбрали позицию силы. Спортсмены тут не при чем. Если топов РФ ещё накормит, то всем кто менее популярен патриотизмом не наесться.
+41
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Владимир Данилов
А губить десятки тысяч мужчин репродуктивного возраста - это что? А 24/7 пропагандировать ложь и ненависть - это что? А поддерживать беззаконие, когда в СИЗО может прийти посторонний и избить ОБВИНЯЕМОГО (даже не осужденного!) - это что? А перекладывать свою недальновидность на плечи населения, когда дефицит бюджета компенсируется дикой инфляцией - это что? Наконец, загонять страну в "трудные времена" из-за своих личных комплексов - это что?

Да, и для особенно упоротых. Я это всё пишу, конечно же, про страны "коллективного Запада". А вы о чем подумали?
+32
-1
+31
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DrDro
Ответ Pb-SE
Стране стало тяжело? Срок за дискредитацию.
Не говори, вроде как везде вещают, что страна на крутейшем подъёме.
Надо Терюшкова натравить на данного гражданина.
+24
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несахар
Ответ Данил
Руководство страны само ввело себя в тяжёлое состояние. Вместо дипломатии выбрали позицию силы. Спортсмены тут не при чем. Если топов РФ ещё накормит, то всем кто менее популярен патриотизмом не наесться.
если бы они искренне переживали за людей донбасса, то профинансировали бы госпрограмму по поддержке тех, кто желает переехать в россию, и пользы для простых людей было бы больше, но на деле там другие интересы.
просто кому-то из правящей власти захотелось америке кузькину мать показать...
в итоге триллионы рублей тратятся не на репатриацию русских (у израиля могли бы поучиться), а на танки и пули...
+22
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+22
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Rad0
Бесстыжие, за карьеры и благополучие своих близких переживают, а не за интересы властей.
+21
0
+21
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Art Soprano
Повышать жирным чинушкам зарплаты и скрывать декларации о доходах и имуществе когда стране тяжело, придумывать новые штрафы и пошлины, но при этом еще говорить, что все остальные что то должны стране - это больше чем малодушие, это предательство.
+18
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Ярик01
Зачем делать, так, чтобы стране стало тяжело и плохо.
Да и разве плохо стране стало, победные реляции коротышки, что страна вошла в топ-5 экономик мира, что не заметили санкции и восстановились лучше прежнего.
+15
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+15
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несахар
когда критикуют спортсменов, решивших выступать под другим флагом, нельзя забывать о тех, кто привёл страну к такому тяжелому положению.
иначе неполная картина складывается.
+13
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SadButTrue
От авторов "санкции нам только на пользу 💪"
+12
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SergScouser
Ответ несахар
если бы они искренне переживали за людей донбасса, то профинансировали бы госпрограмму по поддержке тех, кто желает переехать в россию, и пользы для простых людей было бы больше, но на деле там другие интересы. просто кому-то из правящей власти захотелось америке кузькину мать показать... в итоге триллионы рублей тратятся не на репатриацию русских (у израиля могли бы поучиться), а на танки и пули...
Давно об этом говорю. Перевезти всех желающих из Донбасса в РФ было бы намного дешевле, чем вот это вот всё.
+10
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65 дней
Ответ Роман Гущин
К сожалению, идейные люди давно уже вымерли. Где лучше кормят, туда и побегут.
при чем тут вообще идейные? я вот как простой гражданин: батрачу, плачу налоги не маленькие, а мне говорят, что армии нет, потому что все разворовано, и ты должен идти в окоп. а я всю жизнь утюги продавал и налоги на армию платил и понятие не имею, что мне в том окопе делать. и вот у меня вопрос: в чем должна состоять моя идейность? в том, что дед не смог профессиональную армию сколотить? или что он не смог коррупцию победить? а отдуваюсь за его косяки я.
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Дмитрий Рабко
А прибежавший в Россию из Украины, когда ей стало тяжело, шахматист, он как, тоже малодушный ?
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arisstopane
"Но бежать, когда стране стало тяжело, – это малодушие"
- что он несёт...он что скабееву/соловьёва не смотрит?!
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RusVector
Будет доллар по 200р., думаю, и министры отсюда побегут! А не только спортсмены!
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Павел Мельников
Интересно, кому же в стране тяжело стало. Ротенбергам, лишившимся спа-салонов в Финляндии, или Потаниным, ноющим об утечке мозгов. А спортсмены должны выступать, это их основная деятельность (в отличие от министров и их заместителей).
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batterbin
Не дармоедам, живущим за бюджетные деньги, про малодушие вещать.
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Владимир Данилов
Ответ Роман Гущин
К сожалению, идейные люди давно уже вымерли. Где лучше кормят, туда и побегут.
Была бы идея, не вымерли б. "Вокруг враги, а если ты так не считаешь - ты тоже враг и гомосексуалист" - это, как было сказано в одном французском кино, не идея, а идиотизм.
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Renki
Сколько "малодушных" чеченских и дагестанских борцов давно и с успехом представляют другие страны, Одес Байсултанов, конечно же, не сообщил...
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Лека-Лека
Зато такие как Байсултанов плющат попы на местах и получают з/п ни за что.
+6
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Moffo
У этих людей одна жизнь, они хотят созидать и прогрессировать, а не воевать, воровать и врать.
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Илья Савчук
Ответ Александр Шульгин
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да-да, это другое, мы уже поняли, у "патриотов" своя градация!
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Матрос Кот
А где и кому сейчас легко? Смотрел вчера телевизор. В США госдолг,в Европе засилие ЛГБТ,в Китае демографический и экономический кризис,в Африке перевороты каждый день,малярия и муха це-це, в Дубае жара 50 градусов полгода, Тувалу и Мальдивы скоро утонут. Вот.
+4
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psa.1207
А обнуленный говорит, что всё идёт по плану. Неужели лжёт? «Никогда такого не было,и вот опять».
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