«Было очень неприятно, что проходит чемпионат России, а финалисты как массовка оказались». Ольга Вовк о показе легкой атлетики на ТВ

Ольга Вовк раскритиковала уровень показа легкой атлетики на российском ТВ.

Вовк выступает в беге на средние дистанции. В августе она выиграл финал серии «Королева российского спорта» в беге на 5000 м и стала серебряным призером чемпионата России на 3000 м с/п.

– Я как истинный фанат легкой атлетики считаю, что это прекрасный вид спорта. Что на стадионе, что по телевизору ее смотреть безумно интересно. Для того чтобы люди приходили на стадион, они должны сначала видеть легкую атлетику по телевизору. Нас нужно очень-очень много лет показывать, много лет рассказывать.

Опять все упирается в спортивные телеканалы, в тот же «Матч ТВ». И преподнести вид спорта на ТВ можно по-разному: просто сидеть уныло и вспоминать истории 20-летней давности какие-нибудь, а можно подготовиться к эфиру и соревнованиям, изучить стартовые листы, изучить спортсменов. У нас такое многообразие дисциплин, и о каждом спортсмене, каждой дисциплине можно рассказать.

– Вы про то, как на финале чемпионата России вместо рассказа о финалах на 800 м комментатор Ольга Богословская вместе с олимпийским чемпионом Юрием Борзаковским вспоминали, как он бегал и выигрывал?

– Да. Мне жутко обидно за спортсменов. Столько труда! Допустим, чемпионка России. Ей вообще никакого внимания не уделили. А девочка практически на всех стартах была либо первая, либо вторая. Ни слова не сказали. Третьего призера даже не назвали. Мы все уважаем и любим Юрия Михайловича. Но когда бежится финал, нужно говорить о финалистах, о тех, кто здесь и сейчас.

Расскажите, кто как выступал, кто где готовился, как это, что это. А тут такое чувство, что мы перестали выезжать на международные старты и стали никому неинтересны. Но в нашей легкой атлетике есть о чем рассказывать. В плане просвещения обычного зрителя там еще поле непаханое, – заявила Вовк.

«Я не хочу никого ругать на нашем ТВ, у всех свой стиль, хотя и я написала в соцсетях комментарий о том, что так делать нельзя. Мне было очень неприятно и обидно за то, что проходит чемпионат России, проходит финал, а финалисты как массовка оказались. Пока кто-то свои разговорчики устраивает, спортсмены так, по телевизору просто фоном», – добавила Вовк.