Чернышенко и Левитин возглавили оргкомитет по подготовке и проведению Игр стран БРИКС
Дмитрий Чернышенко и Игорь Левитин назначены сопредседателями оргкомитета Игр БРИКС.
Распоряжение об образовании организационного комитета подписал 29 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Заместителями сопредседателя стали министр спорта Олег Матыцин и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов.
Всего в состав оргкомитета вошли 20 человек, в их числе первый заместитель министра спорта Азат Кадыров, министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов, заместитель главы МЧС России Алексей Серко.
Игры стран БРИКС пройдут с 12 по 23 июня в Казани.
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