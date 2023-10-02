Чернышенко и Левитин возглавили оргкомитет по подготовке и проведению Игр стран БРИКС

Теги Дмитрий Чернышенко Игорь Левитин Рустам Минниханов Владимир Леонов Азат Кадыров Игры БРИКС Легкая атлетика

Дмитрий Чернышенко и Игорь Левитин назначены сопредседателями оргкомитета Игр БРИКС.

Распоряжение об образовании организационного комитета подписал 29 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин. 

Заместителями сопредседателя стали министр спорта Олег Матыцин и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. 

Всего в состав оргкомитета вошли 20 человек, в их числе первый заместитель министра спорта Азат Кадыров, министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов, заместитель главы МЧС России Алексей Серко.

Игры стран БРИКС пройдут с 12 по 23 июня в Казани. 

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4 комментария

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Ебздрогыч
Для такого масштабного распила аж 20 человек в оргкомитет включили
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Sobachkin
И толку
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Юрий Костыгин
А Мутко?!
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