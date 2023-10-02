Чернышенко и Левитин возглавили оргкомитет по подготовке и проведению Игр стран БРИКС

Дмитрий Чернышенко и Игорь Левитин назначены сопредседателями оргкомитета Игр БРИКС.

Распоряжение об образовании организационного комитета подписал 29 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Заместителями сопредседателя стали министр спорта Олег Матыцин и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Всего в состав оргкомитета вошли 20 человек, в их числе первый заместитель министра спорта Азат Кадыров, министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов, заместитель главы МЧС России Алексей Серко.

Игры стран БРИКС пройдут с 12 по 23 июня в Казани.