Министр спорта Татарстана об Играх БРИКС: «Будем приглашать 70-72 страны, дальше точечно отрабатывать по поводу того, кто к нам приедет»

Теги Владимир Леонов Игры БРИКС Легкая атлетика

Организаторы планируют пригласить на Игры БРИКС более 70 стран.

Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

«Программу соревнований предварительно сформировали, будет порядка 25-26 видов спорта.

Запустили все документы по созданию оргкомитета, определились приблизительно по количеству стран, которые нам уже можно начинать приглашать.

Понятно, что это страны БРИКС плюс те, кто вступает [в объединение] с 1 января, и хотим порядка 60 стран еще пригласить.

То есть 70-72 страны точно будем приглашать, дальше будем отрабатывать по поводу того, кто к нам приедет, точечно», – сказал Леонов. 

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня 2024 года. 

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3 комментария

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Иван Иванов
Кроме Картофельных братьев кто еще будет?
Сильно сомневаюсь
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Yan D
Ответ andrei bomber
можно хоть все страны пригласить, но кто приедет ?
Ким на бронепоезде, сомалийские пираты на угнанных лодчонках, да мало ди ещё спортивных сверхдержав в мире!☝️
+1
0
+1
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andrei bomber
можно хоть все страны пригласить, но кто приедет ?
+1
-1
0
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