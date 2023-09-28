Министр спорта Татарстана об Играх БРИКС: «Будем приглашать 70-72 страны, дальше точечно отрабатывать по поводу того, кто к нам приедет»

Организаторы планируют пригласить на Игры БРИКС более 70 стран.

Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

«Программу соревнований предварительно сформировали, будет порядка 25-26 видов спорта.

Запустили все документы по созданию оргкомитета, определились приблизительно по количеству стран, которые нам уже можно начинать приглашать.

Понятно, что это страны БРИКС плюс те, кто вступает [в объединение] с 1 января, и хотим порядка 60 стран еще пригласить.

То есть 70-72 страны точно будем приглашать, дальше будем отрабатывать по поводу того, кто к нам приедет, точечно», – сказал Леонов.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня 2024 года.