Сергей Лавров: «Игры БРИКС будут открыты даже для спортсменов из недружественных стран. Пусть МОК мотает на ус и делает выводы»

Теги МОК Сергей Лавров Политика ТАСС Игры БРИКС Легкая атлетика

Сергей Лавров заявил, что Игры БРИКС будут открыты для всех спортсменов.

«Возвращаясь к играм БРИКС – эти соревнования открыты для спортсменов из любой страны, даже из так называемых недружественных стран.

У нас нет недружественных спортсменов, недружественных граждан, даже недружественных стран у нас особо нет – есть правительства недружественные, которые на какое-то время пришли к власти в странах, чьи народы, чьи граждане всегда имели очень хорошие, добрые связи с нами.

Эти игры будут открыты для всех спортсменов в полном соответствии с принципами Олимпийской хартии. Пусть Международный олимпийский комитет мотает на ус и делает выводы», – сказал глава МИД России. 

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня 2024 года. В соревновательную программу войдут 25 видов спорта.

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40 комментариев

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Марат Люсьеныч
А потом еще Спартакиаду проведем. Пусть Запад обзавидуется
+29
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+25
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Всё знаю
А кому нужны эти игры водокачек?
Лишь бы наверх отчитаться, что со спортом у нас всё хорошо и мы в порядке.
+25
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Всё знаю
Ответ Марат Люсьеныч
А потом еще Спартакиаду проведем. Пусть Запад обзавидуется
а следом и универсиаду.
Чтобы весь мировой спорт накрылся медным тазом)))
+16
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Николай Козлов
Ответ Марат Люсьеныч
А потом еще Спартакиаду проведем. Пусть Запад обзавидуется
И межрегиональный кубок профсоюзов Забайкалья на призы ООО "Интертрансбрусоперевозка". Тут они вообще свой МОК расформируют)
+13
-1
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SF_NY
Из недружественных стран никто не приедет) Интересно, это будет откровением для него? Неужели он этого не понимает?
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Olga.t
Шире открывайте двери, только кто ж поедет к вам, если страна под санкциями.
+7
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Savarona25
Напомню Лаврову один из принципов Олимпизма, записанных в Хартию: "Цель олимпизма заключается в том, чтобы поставить спорт на службу гармоничного развития человечества, способствуя созданию МИРНОГО общества, заботящегося о сохранении человеческого достоинства". Но если по Оруэллу "война - это мир, свобода - это рабство, незнание - сила", тогда в мире Л. и пр. все ок.
+9
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Leer_82
Ответ Avenaro
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Она и сейчас никому не нужна
+3
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MikhaL
Осталось, чтобы из самих стран БРИКС хоть кто-то толковый приехал.
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Olga.t
Ответ SGS55
...только кто же поедет к вам... _--------- Медам, вы издалека?
"К вам" - это к "приглашателям", я их с народом и страной не ассоциирую.
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SGS55
Ответ Olga.t
"К вам" - это к "приглашателям", я их с народом и страной не ассоциирую.
Похоже, и себя со страной не ассоциируешь... Посколько поедут они в Россию, а не к Лаврову в МИД.
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Виктор Огай
Ответ Koulmann
То есть опять всех купить, завалить баблом и показать этому недружественном коллективному Западу "кузькину мать"? И продемонстрировать свое "геополитическое величие"? Ну а народ пусть и дальше в хлеву живет и подорожником подтирается... Игры важнее!
Мое мнение таково, что в современном мире только коммерческий спорт и должен остаться, а не "завалить всех баблом". Не нужно никаких Олимпийских игр за бюджетные деньги. Вы лично что ли в хлеву живете и подорожником подтираетесь?
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NeRS17@yandex.ru
Ответ SGS55
А он что, "зуб дал", что кто то приедет из этих самых "недружественных"??? Возможность у них есть, а дальше - их дело... Никто не уговаривает...)))
именно. в том то и дело,что это просто бла-бла-бла. эта блевотина никому не нужна. кроме поболтать
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Koulmann
Ответ Виктор Огай
Если будет финансовый интерес, как у Бриллиантовой Лиги, к примеру, а спонсорами будут какие-нибудь арабы, то что бы нет?
То есть опять всех купить, завалить баблом и показать этому недружественном коллективному Западу "кузькину мать"? И продемонстрировать свое "геополитическое величие"?
Ну а народ пусть и дальше в хлеву живет и подорожником подтирается... Игры важнее!
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Александр
Ответ SF_NY
Из недружественных стран никто не приедет) Интересно, это будет откровением для него? Неужели он этого не понимает?
А где в его словах сказано, что все приедут?
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apossym
Ответ Всё знаю
Кто говорил, что кхл никому не нужна? Это вторая лига мира. И кто будет смотреть эти игры? Кто их будет обсуждать?будут ли спонсоры извне? ДЛЯ ЧЕГО ЭТИ ИГРЫ НУЖНЫ? Сомневаюсь, что ответишь на данные вопросы.
Хоккей то вообще не очень нужен. В него в десятке стран играют. А уж КХЛ и подавно.
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NeRS17@yandex.ru
Ответ Avenaro
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она и сейчас никому не нужна. убогая лига
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Всё знаю
Ответ Avenaro
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Кто говорил, что кхл никому не нужна? Это вторая лига мира.
И кто будет смотреть эти игры? Кто их будет обсуждать?будут ли спонсоры извне?
ДЛЯ ЧЕГО ЭТИ ИГРЫ НУЖНЫ?
Сомневаюсь, что ответишь на данные вопросы.
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technic
Если спортсмена удовлетворяет победа на чемпионате БРИКС, то это не спортсмен. Лавров не понимает принципов соревнований.
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SGS55
Ответ Olga.t
Шире открывайте двери, только кто ж поедет к вам, если страна под санкциями.
...только кто же поедет к вам...
_---------
Медам, вы издалека?
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Safari
Какие только фантазии уже не лезут, в головы наших чиновников. Вот что делает с ними так обзываемая СВО. Если несбыточные цели перенесли на 25год, то и мировой спорт близко нам не видать. Долгоиграющая на носу...
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LCY
СкаZачный..
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Geronimo Good
Ахахах. Только вот никому (ну кроме спортсменов третьего эшелона которые приедут тупа залутать деньги) эти игрища нафиг не сдались.
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