Сергей Лавров: «Игры БРИКС будут открыты даже для спортсменов из недружественных стран. Пусть МОК мотает на ус и делает выводы»
Сергей Лавров заявил, что Игры БРИКС будут открыты для всех спортсменов.
«Возвращаясь к играм БРИКС – эти соревнования открыты для спортсменов из любой страны, даже из так называемых недружественных стран.
У нас нет недружественных спортсменов, недружественных граждан, даже недружественных стран у нас особо нет – есть правительства недружественные, которые на какое-то время пришли к власти в странах, чьи народы, чьи граждане всегда имели очень хорошие, добрые связи с нами.
Эти игры будут открыты для всех спортсменов в полном соответствии с принципами Олимпийской хартии. Пусть Международный олимпийский комитет мотает на ус и делает выводы», – сказал глава МИД России.
Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня 2024 года. В соревновательную программу войдут 25 видов спорта.
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Лишь бы наверх отчитаться, что со спортом у нас всё хорошо и мы в порядке.
Чтобы весь мировой спорт накрылся медным тазом)))
Ну а народ пусть и дальше в хлеву живет и подорожником подтирается... Игры важнее!
И кто будет смотреть эти игры? Кто их будет обсуждать?будут ли спонсоры извне?
ДЛЯ ЧЕГО ЭТИ ИГРЫ НУЖНЫ?
Сомневаюсь, что ответишь на данные вопросы.
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Медам, вы издалека?