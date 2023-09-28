Сергей Лавров: «Игры БРИКС будут открыты даже для спортсменов из недружественных стран. Пусть МОК мотает на ус и делает выводы»

Сергей Лавров заявил, что Игры БРИКС будут открыты для всех спортсменов.

«Возвращаясь к играм БРИКС – эти соревнования открыты для спортсменов из любой страны, даже из так называемых недружественных стран.

У нас нет недружественных спортсменов, недружественных граждан, даже недружественных стран у нас особо нет – есть правительства недружественные, которые на какое-то время пришли к власти в странах, чьи народы, чьи граждане всегда имели очень хорошие, добрые связи с нами.

Эти игры будут открыты для всех спортсменов в полном соответствии с принципами Олимпийской хартии. Пусть Международный олимпийский комитет мотает на ус и делает выводы», – сказал глава МИД России.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня 2024 года. В соревновательную программу войдут 25 видов спорта.

Россия заплатит призерам Игр дружбы как за Олимпиаду – даже иностранцам! Как думаете, сколько это миллиардов? 😲